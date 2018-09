Robert Pattinson, cara y cruz en San Sebastián

El actor Robert Pattinson llegó ayer al Festival de Cine de San Sebastián. A diferencia de muchos de los actores internacionales que asisten al certamen, el protagonista de la saga "Crepúsculo" entró rápidamente al hotel María Cristina, en el que se hospedan todas las estrellas, y prefirió no acercarse a sus fans a pesar de la insistencia. Justo lo contrario de lo que hizo Ryan Gosling. Luciendo una gorra que cubría su cabeza y gafas de sol, el intérprete salió del coche e hizo caso omiso a los allí reunidos. Aunque en un principio sus seguidores enmudecieron, minutos más tarde ya se oían varios abucheos. Dentro del lujoso hotel le esperaban sus padres, Richard y Clare, quienes llegaron horas antes para apoyar a su hijo durante su paso por el Festival. Luego, Pattinson cambió de registro y sí se acercó a los fans antes de presentar su película "High Life", firmando autógrafos y haciéndose "selfies".

En la rueda de prensa del último filme de Claire Denis, que compite en San Sebastián, el actor dijo que ya se ha acostumbrado a que el público opine "un año una cosa, y al siguiente, otra" sobre su trabajo. "Es como una marea", señaló. "Desde que me convertí en actor, encuentro que todos los papeles que he hecho son muy personales, pero de eso se trata, ¿no? Esto (de la opinión del público) es como una especie de marea, no tenemos control sobre ello, pero agradezco a algunas personas el trabajo que he podido hacer con ellos en los últimos años".

Así respondió Pattinson cuando se le preguntó por el presunto "estigma" que le habría causado en su carrera representar durante años al vampiro Edward Cullen, un papel que, por otro lado, le lanzó al estrellato.

"No pensaba que tenía ningún estigma, eso lo piensan los demás", zanjó el británico, quien acompañaba en la sala de prensa del Kursaal a Denis y a sus compañeras de reparto Juliette Binoche, Mia Goth y Agata Buzek.

Por otro lado, Paco León y Anna R. Costa sacan punta al choque cultural y social que supuso el desembarco de la actriz Ava Gardner en la España franquista de los años sesenta en la serie "Arde Madrid", que ayer se proyectó completa para el público del Velódromo.