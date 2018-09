Sabina celebra en verso su elección como pregonero

"Nunca voló tan alto este juglar; nunca tuve un honor tan gaditano; pregonar el jolgorio más pagano; que soñó en su resaca Don Carnal. La Caleta es mi punto cardinado; en estas playas paso mis veranos; antes de que me coman los gusanos; seré un chirigotero universal. Nací en el olivar de Andalucía; he vivido en Madrid, Londres, Granada; pero me enamoré del Carnaval; y me vine a cantarle a la Bahía". Con estos versos ha celebrado el cantautor Joaquín Sabina su elección como pregonero del Carnaval de Cádiz 2019. El cantautor, que leerá su pregón el próximo 2 de marzo, ha expresado su deseo de pasárselo tan bien en el pregón "como sé que se pasa en el carnaval", en un vídeo que ha sido difundido por el Ayuntamiento de Cádiz.