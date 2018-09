Sofía Suescun acusa a Chabelita de copiarla

Sofía Suescun, la ganadora de "Supervivientes", achaca la expulsión de Isa Pantoja de "Gran Hermano VIP 6" al presunto intento de la popular "Chabelita" de copiar su estrategia en el otro reality. "Yo creo que su fallo ha sido el querer copiarme el entrar con novio y tontear con otro pero Sofía solo hay una y no se puede copiar, tienes que ser una misma, ha sido el castigo", sentencia. "Luego que ha hecho varias cosas mal, no ha reconocido sus errores, no le ha hecho nada a Miriam, pero no creo que tenga que ver nada la llamada de su madre ni mucho menos, como se dice", añade. La propia Chabelita fue quien achacó su temprana expulsión del reality (ha sido la primera concursante en abandonar la casa) a la llamada que días antes realizó su madre, Isabel Pantoja.