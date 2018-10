Auserón renuncia a demandar a Willie Colon por plagio

El músico Santiago Auserón no demandará al salsero de origen puertorriqueño Willie Colon por el supuesto plagio de la canción "Veneno en la piel" de su antiguo grupo, "Radio Futura", una composición que ya le ha dado "muchos sinsabores", por lo que no le apetece querellarse. "No tengo más ganas de juicio. No me apetecen más juicios, es evidente que Willie Colon plagió en su día nuestra canción de una manera enormemente descarada", dijo Auserón. El sello La Huella Sonora denunció en agosto pasado que Colon podría haber plagiado la célebre canción para convertirla, bajo el nombre de "Low Rider", en banda sonora de un culebrón mexicano de los años noventa.