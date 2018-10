Gwyneth Paltrow comparte su primera foto como recién casada

Que mejor que despedir el mes de septiembre con una boda. El pasado sábado se dieron el sí quiero la actriz Gwyneth Paltrow y Brad Falchuk después de confirmar su enlace el pasado enero y celebrar una fiesta de compromiso por todo lo alto en abril.



La ceremonia ha sido de lo más íntima y ha sido celebrada en su casa de Los Hamptons (Nueva York). La pareja ha contado con unos invitados de lujo: Cameron Díaz, su compañero de reparto en las películas de "Marvel Robert Downey Jr", el director Steven Spielberg, entre otros muchos más.



Los enamorados se conocieron en los camerinos de Glee, serie que Brad producía, pero no fue hasta 2015 cuando oficializaron su relación. Este es el segundo matrimonio para ambos. La actriz estuvo casada con el vocalista de Coldplay, Chris Martin, con el que sigue manteniendo relación tal y como muestra en redes sociales. Por su parte, Falchuk estuvo casado con Suzzane Bukink durante casi una década.





es uno de los secretos mejor guardados en una boda y esta vez no iba a ser menos. Todavía no hay detalles sobre el traje escogido por la intérprete en uno de los días mas emotivos de su día pero sí hay imágenes sobre el traje de Brad. El productor de "American Horror Story" optó por lucir un conjunto gris.A pesar de que Gwyneth es muy activa en Instagram, aún no ha desvelado el vestido pero sí ha mostrado una instantánea de su mano y la de su ya marido, en la que presumen de alianzas y sus manos se encuentran entrelazadas.