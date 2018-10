Ana Obregón, todo por su hijo: "La artista ya no existe, ya sólo queda la madre"

Chabelita hasta en la sopa. La hija de Isabel Pantoja no deja de estar en el candelero. Si días atrás se despachaba contra su madre de lo lindo, ahora se deshace en elogios tras haberse reconciliado. La gente ya olvida por qué estaban peleadas, pero da igual. Lo que queda es el culebrón. Ahora se sabe que Chabelita hizo llorar a a la cantante, tal y como desvela en la portada de "Lecturas" la joven. "Mi madre lloró y me pidió perdón", cuenta. La revista lleva a portada el drama de Isabel Gemio con su hijo enfermo: "Fue terrible que dejara de abrazarme". Y desvela que Rociíto ha perdido ventaja en los juzgados en su batalla con su ex, Antonio David, pues el fiscal da la razón a éste último. Y una buena noticia: Álex Lecquio ya está por España, después de su tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos.

Precisamente su madre, Ana Obregón, da una extensa entrevista en "Hola" para contar todo su calvario en estos meses. "La artista ya no existe, ya sólo queda la madre", señala la actriz, que en todo este tiempo estuvo con el joven en Nueva York. José Ortega Cano es el otro protagonista de la portada de la revista, que sirve la exclusiva de su boda con Ana María Aldón. En portada, el torero y su mujer, flanqueados por la nieta y la hija de él, Rocío y Gloria Camila, respectivamente.

Alex Lecquio se cuela también la portada de "Semana", que cuenta que Terelu Campos vuelve al quirófano para una doble mastectomía. La presentadora aparece de paseo por la calle en una gran foto con su hermana Carmen Borrego. Era inevitable: la guerra Tablada-Bisbal ha vuelto a reavivarse. "Semana" cuenta los pormenores de un mal rollo en el que, al parecer, tiene mucho que ver la mujer del cantante, Rosanna Zanetti, y una foto que ésta se hizo con la hija de los primeros.

"Diez Minutos" lo corrobora. "Estalla la guerra", dice de la relación del cantante y su ex, a punto de pasar por el altar en Cuba. Rociíto también salta a la portada por un tema judicial, pero en este caso la revista desvela que ésta reclama 100.000 euros a la mujer de su exmarido. No falta en la revista un análisis de los últimos modelos de Begoña Gómez, primera dama de España y recién llegada de EE UU con su marido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El toque romántico lo ponen precisamente desde el otro lado del charco, desde los citados EE UU, donde el guapo de Miguel Ángel Silvestre corteja con una nueva novia, a quien la revista aún no pone nombre ni apellidos, pero sí foto. Cuestión de tiempo?