Concha Velasco vuelve al tajo

La actriz ha descubierto a punto de cumplir 79 años que es "mucho más graciosa de lo que creía" y lo ha hecho en la obra "El funeral", que protagoniza desde hoy en Madrid tras recuperarse de una neumonía: "Soy una estrella y todo lo que tengo es a lo grande, no puedo tener un catarro normal". Velasco tuvo que suspender el 22 de septiembre la función de la comedia en un teatro de La Coruña y fue trasladada a Madrid para ser hospitalizada hasta que recibió el alta el día 27. La actriz recordó ayer que le dijo a la médico que le trató que tenía que estrenar en Madrid: "Le dije o me pone buena de aquí al día 3 de octubre o me quito los cables y me voy". La actriz dijo que ella ya ha llegado al "límite de la belleza de mayor": "Y yo quiero ser una señora mayor, pero coqueta".