Miss Colombia ataca a la trans española Ángela Ponce, candidata a Miss Universo

Arturo Pérez-Reverte eligió París para presentar "Sabotaje", la tercera novela de "espías" protagonizada por Lorenzo Falcó, un canalla que el autor dejará hibernando un tiempo para dedicarse a otros proyectos y en la que, al igual que las anteriores, intenta recuperar "la naturalidad del horror".

Morales ganó la corona el pasado domingo y representará a Colombia en el certamen que tendrá lugar el próximo diciembre en Tailandia. Le preguntaron su opinión sobre la participación en Miss Universo de Ponce, de 26 años, una transgénero que el pasado 2 de julio fue elegida Miss España. "El reinado de belleza es para mujeres que nacemos mujeres y creo que para ella también sería una desventaja, entonces por eso hay que respetar la idea, pero no compartirla", indicó Miss Colombia.

"Creo que las mujeres tienen su esencia y autenticidad. Hay desarrollos diferentes y tenemos espacios diferentes en donde podemos destacar. Nosotras tenemos nuestro concurso y ellas tienen el suyo, pero si Miss Universo la recibe, la aceptaré con todo el cariño y el respeto que se merece", dijo.

Portavoces de la comunidad LGTBI y diferentes sectores rechazaron los comentarios. "A los que me critican, me gustaría decirles que yo soy una mujer, soy una mujer trans, y tengo derecho a estar ahí", indicó Ponce hace unos meses.

Gracia Querejeta se lanza a la comedia en su octavo largometraje, "Ola de crímenes", una disparatada película de personajes extremos y situaciones surrealistas donde "las cloacas, la corrupción, la prevaricación y la capacidad de sobornar corre a cargo de personajes femeninos". En el reparto brilla la actriz asturiana Paula Echevarría. "Estaba deseando hacer comedia, soy muy payasa y fíjate, todo el día haciendo dramas", dijo ayer en la presentación de la cinta, para descubrir que "el modo de hacerlo cómico es sin usar tono de comedia, sin querer hacer gracia". La película se estrena mañana.

Hacer comedia, dice la directora, "era transición más o menos lógica" en su carrera, aunque reconoce que "ese guión no se me hubiera ocurrido en la vida".

Porque esta es la primera vez que Querejeta rueda con un guión no escrito por ella, sino por Luis Marías (creador de "Todo por la pasta", entre otras).

Su primera comedia "pura" porque, como precisa Maribel Verdú, protagonista de esta "Ola de crímenes", el humor negro ya estaba en "Felices 140" (2015) y antes, en "15 años y un día" (2013). En ese sentido, Verdú -que también trabajó con Querejeta en "Siete mesas de billar francés" (2007)- explica que le ofrecieron este guión hace unos años, pero con otro director, y dijo que no porque para ella era "demasiado arriesgado".

"Y cuando me dijo Gracia que lo haría, fui de cabeza, sabía que ella tendría un cuidado extremo con algunas escenas delicadas que podrían quedar zafias con otra persona y ella es exquisita en eso".

La película empieza cuando el hijo de Leyre (Verdú), una ama de casa divorciada, mata a su padre en un arrebato y ella hace lo imposible por ocultarlo. Entretanto, la nueva esposa del fallecido (Paula Echevarría) y su abogada ( Juana Acosta), deben encontrar el teléfono móvil del muerto donde hay pruebas de corrupción que pueden acabar con la trama que les permite mantener un alto nivel de vida que no piensan perder.

"Leyre es una ama de casa que hace cup-cakes, lo que pasa es que es una mujer superada por las vicisitudes. Ella es muy normal, se levanta y se pone el wonderbra, y ya", explica Verdú. "Es una mujer atolondrada, por no decir que es un poco corta", añade.

"No, lista no es -apunta Querejeta-, es muy madraza, que hace lo que sea por defender la integridad de su hijo, aunque haya cometido ....¡un pequeño crimen!", dicen a coro, muertas de risa, actriz y directora.

Querejeta también le da la vuelta al esquema "señor mayor del que se enamora una jovencita" y en la trama es al revés: un chico que es capaz de asumir un crimen por amor a la madre de su amigo. "Esa relación está normalizada porque te crees que un chaval de 17 ó 18 años se enamore de Maribel, yo he partido de ahí", apunta Querejeta.

El chico es Miguel Bernardeau, hijo de la actriz Ana Duato y el productor Miguel Ángel Bernardeau, cuya "cara de arrobo" ha fascinado a Verdú.

"Es que también es un poco bobo", apostilla Querejeta, que se ríe de los típicos papeles masculinos; de hecho, el único personaje "oscuro, triste y un poco negro" es el que interpreta Antonio Resines, un policía mal pagado, dedicado a su trabajo y por ello, abandonado por su mujer, que cuida de un padre enfermo.

Aunque el papel se escribió para ella, Verdú defiende que no tiene "nada de Leyre", aunque reconoce que "hay mujeres que se hacen 'las rubias' cuando les conviene". Las más "rubias" (manipuladoras que se aprovechan de parecer tontas para sacar beneficio propio) son la pareja de "corruptas", Acosta y Echevarría. La colombiana "sin dar nombres", dice, ha tenido fácil la inspiración para componer a una abogada "calculadora, ambiciosa, adicta al poder y al dinero y sin escrúpulos, que es capaz de cualquier cosa por no perder su estatus. Es quien maquina, quien mueve los hilos; pero no se despeina". La que sí se despeina -"y lo que haga falta"-, es Paula Echevarría, que ha disfrutado dando vida a Vanesa, una mala con "problemas de celos, de bebida, de corrupción... Problemas", se ríe la actriz, "it girl" e "influencer".

Los duques de Sussex, el príncipe Enrique y su esposa, la estadounidense Meghan Markle, visitaron el condado que da nombre a su título nobiliario por primera vez tras su matrimonio el pasado mes de mayo.

El hijo menor del príncipe Carlos y su esposa llegaron a la ciudad de Chichester, capital del condado de West Sussex, a primera hora de la mañana ante la expectación de cientos de personas, informa el palacio de Kensington en la red social Twitter.

La pareja se bajó del coche oficial para saludar a las personas congregadas en las calles de la localidad, que da nombre el título nobiliario que la reina Isabel II otorgó al príncipe Enrique tras su boda el pasado 19 de mayo en el castillo de Windsor.

El origen del ducado de Sussex se remonta a 1801, cuando el entonces rey Jorge III (1738-1820) otorgó el primer título a su hijo Augusto, uno de sus 15 descendientes.

Numerosos niños de un colegio de primaria de la localidad, que portaban banderas del Reino Unido, llenaron una buena parte del recinto delimitado con vallas para saludar a los duques.

Meghan Markle lució un abrigo color camel, una falda verde oscura y una camisa, que combinó con unos tacones de aguja en tono crudo y el pelo recogido en un moño.

El príncipe Enrique, sexto en la línea de sucesión al trono británico, vestía un traje de chaqueta gris claro con una camisa blanca y prescindió de la corbata.

Después de saludar, los duques de Sussex se trasladaron a la Universidad de Chichester y visitaron la residencia de Edes House, donde pudieron ver una copia de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América.

Peggy Sue Gerron, la musa que inspiró la canción "Peggy Sue" de Buddy Holly en 1957, falleció por causas sin determinar a los 78 años en un hospital de Lubbock (Texas). Hace años, la propia Gerron recordaba cómo conoció a Holly: "Él corría con la guitarra en una mano y el amplificador en otra, llegaba tarde a un concierto y entonces chocamos accidentalmente". El compositor, uno de los precursores del rock and roll en Estados Unidos, era a mediados de los 50 un músico primerizo y ella era una joven estudiante de secundaria que se había trasladado de su natal Olton (Texas) a Lubbock.

Semanas después, Gerron estaba en una cita con su futuro esposo, el batería de "Crickets" y compañero de Holly, Jerry Allison, cuando se encontraron los tres. Holly dijo entre risas: "Yo arrollé a tu Peggy Sue". El título cambió de "Cindy Lou", que era la sobrina de Holly, a "Peggy Sue" en un momento en que Allison y Gerron estuvieron separados brevemente. Allison con este gesto tenía como objetivo impresionar a su pareja y reconducir la relación. "Si conocieras a Peggy Sue sabrías por qué estoy tan triste sin ella. Te quiero Peggy Sue", comienza una canción que llegó a estar en el número 3 de Billboard.