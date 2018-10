Antonio Banderas se pone de moda

Antonio Banderas, que forma parte del reparto de "Dolor y Gloria", la última película de Pedro Almodóvar, ha declarado en un acto público que "nunca ha visto a un director que tenga una relación con el cine tan fuerte como él" y que con este trabajo el manchego ha alcanzado "la madurez artística".

"Para Pedro el cine es su vida", ha declarado el actor, que hace escasas semanas finalizó el rodaje de "Dolor y Gloria", una película que define como "minimalista" y en la que participan además Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia, Asier Etxeandía, Raúl Arévalo y Cecilia Roth, entre otros.

"Yo creo que es un película seria y profunda, con un guion donde se pierde el barroquismo y se va al trazo simple", afirma Banderas, que, tras interpretar a Pablo Picasso en la serie "Genius", se ha dado cuenta de que Almodóvar "ha entrado en ese mundo" en el que, al igual que Picasso, "no necesita demostrar nada".

Banderas acudió ayer al espacio Camera Studio para presentar la nueva campaña de moda masculina de El Corte Inglés que él mismo protagoniza, una de las múltiples facetas de uno de los personajes más internacionales del panorama español, que asegura encontrarse "muy bien de salud" tras sus problemas de corazón, inmerso ahora en varios proyectos.

Banderas se convirtió en protagonista de un fenómeno viral tras su participación en la gala de los premios Emmy, donde competía como mejor actor de miniserie por "Genius", en la que sus aplausos al más "puro estilo español" fueron motivo de comentarios de todo tipo. "Mi problema es que al aplaudir se me abría el reloj todo el rato y se me cayó dos veces", ha explicado entre risas Banderas. El actor tenía una cámara "pegada" a él y no quería que el reloj se cayese de nuevo, por lo que decidió usar las "palmas flamencas".