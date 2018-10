El amor roto de Ares Teixidó y Bustamante

No se casarán, o sí. O puede que ya lo hayan hecho y nadie se haya enterado€ "Mario ya es soltero", proclama Isabel Preysler desde la portada de su revista de cabecera, "Hola", que lleva en portada a la reina de corazones abrazada a su novio, Mario Vargas Llosa, durante la fiesta de los 70 años del Príncipe de Gales en Londres. La pareja no puede aparecer más guapa y sonriente, a la par que rejuvenecida. Se ve que la reciente libertad conquistada por el Nobel de Literatura en cuanto a su estado civil les ha sentado de maravilla. De paso, Isabel aprovecha para colar que ella, de la herencia de Miguel Boyer, no se ha llevado la mayor parte. ¡Que conste en acta! Tal es el despliegue Preysler que a la monarquía no le queda otra que conformarse con la parte inferior de la portada de "Hola": a la izquierda, la Reina Sofía, que cumple 80 años y se enfrenta esta semana a decenas de reportajes analizando su reinado; a la derecha, Mette-Marit, la mujer de Haakon de Noruega, quien ha hecho público que padece fibrosis pulmonar y que no le queda otra que convivir lo mejor que pueda con la enfermedad.

"David y yo estábamos muy enamorados". Así, en pasado, se descuelga ahora Ares Teixidó sobre la relación con Bustamante que ambos negaron en su día y que sí que hubo, pero ya acabó el pasado junio. La presentadora de televisión dice en la portada de "Lecturas" que le ha "costado la salud" todo lo que sufrió con el noviazgo con el cantante. Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, habla para la revista y desvela que va al psicólogo todas las semanas. Y no falta en "Lecturas" la Reina Sofía: "La soledad de la reina en su 80 (sic) cumpleaños".

En "Semana" Sofía es la reina principal de la portada, aunque se cuela a su lado su nieta Leonor, quien hoy mismo, 31 de octubre, cumple 13 años. La asturiana Paula Echevarría ha ampliado sus negocios, desvela la revista. Por la calle ha disfrutado de un paseo otoñal con su bebé Cayetano Rivera y "Semana" lo documenta en bonitas fotos.

Nuevo jaleo en "Cantora". Isabel Pantoja vuelve a enfadarse con su hija Chabelita. Así lo asegura "Diez Minutos". A este paso las andanzas de madre e hija acabarán en telenovela. Original es la llamada en portada de la revista sobre el cumpleaños de la Reina Sofía, no por el tema, que llena el quiosco rosa, sino por la foto elegida: la monarca llevando el timón de un barco. "Diez Minutos" también se ocupa del paseo de Cayetano con su hijo, todo ternura, además de una queja de Norma Duval, que quiere ver a Carmen Sevilla. La vedette dice que pretende despedirse de la actriz, recluida desde hace años en una residencia.