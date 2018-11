Belén Esteban sorprende con esta felicitación a la Reina Sofía en Sálvame

No es normal ni habitual que en programas como Sálvame se hable de política. Tampoco que se en este tipo de formatos de la prensa del corazón más descarnada se hable acerca de la forma que debe tener un estado democrático. Por eso a muchos espectadores les ha sorprendido que esta tarde Belén Esteban aprovechara su presencia en el programa del corazón de Telecinco para defender a la Reina Sofía. La "princesa del pueblo" (como mucha gente conoce a la exmujer de Jesulín), defendió el papel que había tenido la reina emérita durante años. "A mi me cae muy bien y me gusta mucho así que la quiero felicitar públicamente", aseguró la Esteban. Pero la de Paracuellos (que está inmersa en un proyecto cinematográfico que ya te contamos en su día en este enlace) fue más allá.

La copresentadora de Sálvame quiso incluso invitar a un café a Sofía de Grecia. "Cuando quiera viene a Paracuellos a mi casa, que tenemos una terraza en la que nos podemos tomar un café y charlar un rato", afirmó la Esteban. Sus palabras fueron contestadas por Mila Ximenez. Se ve que a la colaboradora de Sálvame no le gusta nada la monarquía. O al menos eso dejó ver con sus comentarios.

El caso es que nada de lo que diga o haga Belén Esteban pasa desapercibido en Sálvame. Y eso Telecinco lo sabe. La de Paracuellos lleva días reforzando el plantel de colaboradores que cada semana acuden al plató de Gran Hermano VIP para opinar de lo que pasa dentro de la casa más conocida de la televisión. La propia Esteban llegó a participar en una de las ediciones de este formato en el que se observa durante semanas la convivencia de gente más o menos conocida en el interior de las instalaciones de la casa de Guadalix de la Sierra.

En el programa de hoy la Esteban también tuvo tiempo de acordarse de Carlos Lozano. El presentador no está oficialmente dentro de la casa de Gran Hemano VIP aunque sí lo está de forma no oficial, por así decir. La presencia en el programa de dos de sus exparejas hace que se hable tanto de él que el presentador se ha cansado. "Creo que le viene bien un descanso porque lo pasa mal", aseguró la Esteban mientras en Sálvame se trataba la situación que estaba atravesando Lozano. "La situación se lo ha comido", acabó sentenciando Carlota Corredera, la presentadora del programa estos días de ausencia de Jorge Javier Vázquez.