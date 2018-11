El vicio inconfesable contra el que lucha Paula Echevarría

No es nada fácil dejar de fumar. Pero cada vez son más los que dejan atrás el tabaco. Las campañas impulsadas por el Ministerio de Sanidad y las consecuencias para la salud que acarre el tabaquismo y que cada vez son más conocidas han hecho que en los últimos meses sean miles las personas en toda España que han dejado de lado el cigarrillo. Y los famosos no podían ser menos. Fumar cada vez está peor visto y hay muchas actrices y muchos actores además de cantantes o presentadores de televisión que comparten en redes sociales su decisión de dejar de fumar. Y una de ellas ha sido en los últimos días Paula Echevarría.

La actriz candasina lleva dos meses sin probar el tabaco. Ella misma lo confesó hoy en su stories de Instagram. Y está orgullosa de ello. No es para menos. El tabaco es una de las sustancias más adictivas por su contenido en nicotina y dejarlo no es fácil. Pero al parecer Paula Echevarría ha decidido armarse de valor y seguir los consejos que se pueden leer en redes sociales. Al menos uno de ellos sí que parece que lo ha seguido a rajatabla: ha dejado de fumar justo hace dos meses, a finales de septiembre, justo cuando estaba de vacaciones y relajada. Y es que los expertos insisten en que hay dos tipos de adicciones al tabaco: la física (la que provoca la nicotina como sustancia que genera una reacción en el cuerpo) y la psicológica: los fumadores asocian el cigarro con determinados momento su vida diaria como ir de casa al trabajo o el café de media mañana. Superar esa segunda parte de la adicción (expulsar esos pequeños hábitos) es más fácil en temporadas de vacaciones en las que, además, baja el estrés y por tanto no necesitas tanto tu "droga".

Parece que Paula Echevarría está viviendo un momento único. Después de superar el bache que supuso el fin de su relación con el cantante David Bustamante (con el que evidentemente se sigue viendo por el bien de la hija de ambos), ahora la actriz ha estrenado serie y película, sigue promocionando productos en redes sociales como si no costara y hasta le ha presentado su nuevo novio a sus padres. Miguel Torres, el futbolista del Málaga, ya estuvo en Asturias hace varias semanas para conocer a sus suegros. Parece que la cosa va en serio. Esperamos por el bien de la actriz que también vaya en serio lo de dejar de fumar.