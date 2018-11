Zara pasa página: llega la nueva era de los Ortega-Torretta

La boda de Marta Ortega y Charlie Torreta ha sido algo así como pasar página en Zara. El gigante de la moda tiene nuevos embajadores para inaugurar una nueva era cuya presentación fue en la lujosa boda en La Coruña el pasado fin de semana que contó entre sus invitados con lo más granado del poder, la moda y el glamour, como era de esperar. Así las cosas, el enlace del año en España hizo a "Hola" adelantar su tirada al lunes (el domingo ya se pudo ver en algunos quioscos) y al resto de publicaciones del mundo rosa colar en portada una foto de los felices y radiantes novios en la que el diseño de Valentino de ella es el auténtico protagonista. A estas alturas pocos detalles se pueden descubrir del enlace, pero sí disfrutar de una amplia variedad fotográfica de la pareja, los invitados y la familia en las distintas fiestas que hubo.

No en Galicia, sino en Maldivas. Y no una boda, sino una petición. Pero como va todo de lo mismo, salvando las diferencias. María Lapiedra ha recibido una propuesta para casarse por parte de Gustavo, su novio oficial desde hace algo más de un año y amante secreto desde hace unos cuantos. "Diez Minutos" se los ha llevado a las islas del océano Índico para escenificar el compromiso. No falta detalle a la pareja, que comparte estampados y colores en sus distintos atuendos, todos muy playeros y relajados. Hay posados en la arena y hasta dentro de un jacuzzi. Junto a ellos, los citados Torretta-Ortega; Anabel Pantoja, quien desvela que su apellido la ha beneficiado; y Christian Gálvez, quien advierte de que ser feminista es de "sentido común".

"A veces quiero desaparecer", dice Jorge Javier en la portada de "Lecturas", revista entregada esta semana a abundar en el divorcio de Makoke y Kiko Matamoros. "No me ha querido bien", explica ella del motivo de la ruptura con él. Cada uno que saque sus propias conclusiones de lo que quiere decir con tan enigmática sentencia.

En "Semana" han descubierto el nuevo hogar de María Teresa Campos y Bigote Arrocet. Un chalé por el que paga 4.700 euros al mes. Y otra exclusiva: Rocío Carrasco ha perdido el juicio contra su ex, Antonio David, por maltrato. El juez no ve indicios.