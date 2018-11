Las lágrimas de Amaia y Alfred, de "OT", al romper su relación

Lo de Amaia y Alfred, de "Operación Triunfo" y luego de Eurovisión, era como un cuento de hadas con altas dosis de azúcar por lo que llegaron a empalagar. Pues bien, su ruptura no iba a ser menos. "Lecturas" saca en portada a la célebre pareja en el momento, parece, que ponen fin a su relación. ¿Discuten? No. Lloran juntos. Él, sobre todo. Su cara es un poema. Ella parece que quiere consolarle. Pero la cuestión es que han roto, como Kiko Matamoros y Makoke, aunque a estas alturas quedan pocos (entre los seguidores del cuore y de los realities) en España que no lo sepan. Él le cuenta ahora a Pilar Eyre que está ilusionado con una veinteañera. Problemas para las Campos, con una demanda por despido de una asistenta, algo que indigna a María Teresa: "Estamos tranquilas, sólo quiere dinero". La televisiva Aurah Ruiz cuenta a "Lecturas" su drama con su hijo pequeño, enfermo: "Tratarlo cuesta más de 3.000 euros al día".

"El bodón de Zara. II Parte". Así podría titularse la portada de "Hola". La revista realiza una segunda entrega (lleva en los quioscos desde hace un par de días) con las "imágenes no vistas" del enlace de Marta Ortega y Carlos Torretta. La pareja luce sonriente en una gran foto al llegar a la fiesta y ella luce el ¿cuarto, quinto, sexto..? vestido de la larga jornada nupcial. Así las cosas, con todo el espacio para la "zariña", la Reina Letizia se ha quedado esquinada, pese a ofrecer una foto inusual: de paseo por la calle con su estilista. Dicen que iban de compras a los descuentos del "Black Friday", eso sí, por la "milla de oro" de Madrid.

"Semana" le echa un cable a Toño Sanchís, el antiguo representante de Belén Esteban caído en desgracia. La revista enseña en un reportaje la casa que ella le quiere quitar a él durante el juicio que tienen entre manos. "Ha actuado por venganza y eso la ha llevado a equivocarse", espeta Sanchís, sentado en un gran salón en tonos blancos con guiños artísticos contemporáneos. Noticia: la Infanta Cristina pasará la Navidad en Zarzuela, con su familia, después de varios años apartada por los tejemanejes de su marido. Carmen Borrego, hija de María Teresa y hermana de Terelu Campos, habla del estado de ambas tras los últimos acontecimientos. E Ivonne Reyes ha llevado a los tribunales a la hija de Pepe Navarro.

Kiko Matamoros y su divorcio y María Teresa Campos y los líos con su asistenta saltan a la portada de "Diez Minutos". En ella también se cuela un exultante Rappel, pues ha vendido "muy bien" su ático de Madrid. Y el toque malicioso llega de mano de Luismi Rodríguez, llamado "El Chatarrero" y novio de Ágatha Ruiz de la Prada, quien lanza un dardo en plena línea de flotación a Pedro J. Ramírez, ex de la diseñadora: "Me estoy bebiendo su bodega". Si hasta ahora Pedro J. se ha mantenido callado -mudo más bien- y desaparecido, lo de que la pareja de su exmujer disfrute de sus vinos no es para quedarse de manos cruzadas. Ellos sabrán.