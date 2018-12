Irene Villa se separa y Belén Esteban ya tiene su vestido de novia

Nueva boda a toda portada en "Hola", la de Elena Tablada y Javier Ungría en Cuba, la tierra de origen de la novia. En La Habana hubo tal despliegue de invitados, de buen rollo y de glamour que debió de dejar con la boca abierta a más de un gerifalte de la dictadura castrista que encabeza Miguel Díaz-Canel. De un enlace a una separación, la de Irene Villa. Ella misma lo cuenta. Tras siete años y tres hijos con Juan Pablo Lauro, han decidido poner fin a su matrimonio. "Ha sido de mutuo acuerdo y sin dramas", explica Villa en "Hola".

Mila Ximénez ajusta cuentas con Jorge Javier. Ambos saltan a la portada de "Lecturas" para hablar de los personajes del "Sálvame". Ella se queja de que él defiende a Makoke; él, de que ella no tiene empatía. Rocío Flores regresa a la actualidad para defender a su padre, Antonio David, y criticar a su madre, Rocío Mohedano Jurado, "Rociíto". Ésta ha perdido un juicio en los tribunales con su exmarido y la hija lo celebra: "Ha acabado la etapa más dolorosa".

Los Reyes de España no podían elegir otra foto más guapa para su postal navideña de este año. Ambos felicitan la Navidad con una imagen junto a sus hijas en el Mirador de la Princesa, en los Lagos de Covadonga. Fue tomada el pasado 8 de septiembre, en la primera visita oficial de la Princesa de Asturias, Leonor, a la tierra que da nombre a su título. "Semana" la lleva a portada para contar que hay "mensajes ocultos". Ahí queda la cosa€ Rocío Flores también se despacha a gusto contra su madre. Pero la protagonista esta semana de "Semana" es Belén Esteban. Notición: ya tiene vestido de novia. En su primera boda se las vio y deseó para encontrar una firma que quisiera vestirla, ahora se ha curado en salud y ya lo tiene listo a medio año del enlace.

En esa boda fijo que estarán las Campos, todas o alguna. Según "Diez Minutos" el clan atraviesa su peor momento: Terelu sufre para recuperarse de su última operación, María Teresa ha sido denunciada por su asistenta y Carmen Borrego está aislada. No pinta bien la situación, no. De bautizo se ha ido Olivia de Borbón, el de su segundo hijo con Julián Porras. Juventud divino tesoro, dice el refrán. Eso lo aplica a raya la hija del Cordobés, Alba, que disfruta de la vida como cualquier joven de su edad. Acaba de ser pillada por los "paparazzi" en el coche mientras cortejaba (o como lo llamen ahora) con su novio. A ella no debió de hacerle mucha gracia, pero a sus padres€