La sorpresa que ha enamorado a Paula Echevarría: "Muero de amor"

A casi 65.000 personas les ha gustado una de las últimas publicaciones de Paula Echevarría en Instagram. Y no es para menos. Derrocha buen rollo por los cuatro costados. En una época en la que estamos acostumbrados a mirar las redes sociales casi de reojo por la gran cantidad de insultos que se vierten en ellas es casi raro ver alguna publicación que haga sonreír. Y la que hizo Echevarría lo consiguió. Aunque bueno aquí quizá es más mérito de su hija que de ella misma. Y es que en esa publicación la actriz mostraba un dibujo y un mensaje que le había dejado la pequeña que nació fruto del matrimonio de la asturiana con el cantante David Bustamante.



"Hoy la artista ha estado pintando€ Así me ve ella€ y yo muero de amor", aseguró la actriz poco antes deponer una retahíla de "etiquetas" en la foto como "se me cae la baba". En el dibujo la propia Daniela definía a su madre como una mujer "poderosa, amable, única, loca y adorable" y hacía un dibujo.





Tanto en lo personal como en lo profesional. Al menos eso parece a juzgar por lo que sale a la luz pública de su vida. El pasado verano la actriz aprovechó las fiestas de su pueblo para presentarle a su familia al futbolista Miguel Torres , con el que ha rehecho su vida después de haber roto con Bustamante en uno de los divorcios que más páginas han llenado de las revistas rosas en los últimos meses. Poco después Echevarría volvía al Principado pero en esta ocasión para trabajar en una nueva serie que se rodó (al menos en parte) en las instalaciones del Club Astur de Regatas y en la que se podía ver a Echevarría embarazada.Pero ese no es su único proyecto profesional. Echevarría está que no para.Está por ver cuando se estrena su nueva producción pero a buen seguro que no dejará indiferente a ninguno de sus seguidores, que en el caso de la actriz se cuentan por millones. Al menos eso es lo que se ve en las redes sociales, en donde también es una gran influencer. No es para menos de hecho es otra de sus labores profesionales.