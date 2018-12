Quien es Gil Silgado y por qué escuchas hablar tanto de este empresario

Como consecuencia de la participación de su ex pareja en el programa de televisión Sálvame Deluxe el empresario Gil Silgado vuelve a estar de actualidad. María Jesús Ruiz, la modelo, acudió a un plató de televisión hace apenas unos días. Al parecer (y según los reporteros del programa), la chica se habría acercado al que fuera su pareja para "camelarle" y "sacarle dinero". Pero no es la primera vez que el empresario protagoniza un escándalo. No en vano ya fue arrestado en noviembre en Santo Domingo, a donde había ido con su esposa.

Resumiendo: Gil Silgado fue primero conocido en el mundo empresarial por sus actividades sobre todo en el fútbol y luego se hizo famoso gracias a su relación con la modelo que fue en su día Miss España y con la que también se cruzó en los tribunales como presunto responsable de un delito de violencia de género.

La detención de noviembre no fue la primera que protagonizaba Silgado, que ya tiene un amplio historial. Dicen en la prensa rosa que fue arrestado hasta por protagonizar un altercado con su hija durante la celebración de una Feria de Abril. La hija no rehusó tampoco a hacer declaraciones a medios de comunicación especialmente a programas del "cotilleo". De hecho concedió varias entrevistas en las que hablaba de la actitud de su padre e incluso de la relación que tenía con su madre, todo ello contribuyó enormemente a que la prensa rosa se rifara esta pareja. La participación de María Jesús en el programa Supervivientes de Telecinco e incluso su salida de la isla para acudir a un juicio con su exmarido empresario ya pusieron la guinda en todo el pastel de la fama. De hecho ella llegó a asegurar que él era la "mano negra" que no permitía que trabajara en televisión.

Presidente en su día del club de fútbol Xerez Silgado estuvo incluso involucrado por un supuesto alzamiento de bienes durante el caso "Malaya" aunque finalmente fue absuelto por el tribunal. Le llegaron a solicitar hasta dos años de cárcel por la supuesta malversación cometida durante la compra venta del equipo de fútbol.

Pero sus principales noticiones vinieron del mundo del corazón. La ruptura con la modelo que fue en su día considerada como la más guapa de España hizo que ella encontrara el amor en brazos de Julio Ruz, con el que tuvo otra hija y con el que también hubo lío: Ruz se llegó a enfrentar a Gil Salgido incluso con agresiones físicas de por medio. Todo un culebrón que ahora sigue con la llegada de nuevo de la modelo a la televisión.