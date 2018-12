Makoke no dejaría ni las raspas de Tony Spina: "Nos gusta todo del otro"

Poco ambiente navideño y algún que otro lío del corazón. El famoseo patrio ha decidido no empalagar mucho estas fiestas con posados almibarados junto al árbol, espumillón colgado de los muebles y brindis en copas doradas. Para prueba, las portadas de las revistas, en las que no hay grandes despliegues festivos.

La única, "Hola", aunque tampoco tira la casa por la ventana, porque lo importante de verdad, más que la Navidad, es el posado de Alejandro Lequio, Ana Obregón y el hijo de ambos, Álex. Los tres dan la cara después de que el joven haya superado la fase más agresiva del cáncer. "Ni mis padres ni yo hemos perdido el sentido del humor", señala Álex jr., que sonríe orgulloso entre sus padres con un árbol de Navidad a sus espaldas.

"Lecturas" se lleva a portada a Makoke y a su novio Tony Spina. Él la abraza a ella. "Nos gusta todo del otro", proclama la que la revista califica "la pareja del año". La ruptura del año más bien podría ser la de la familia Jurado. Gloria Camila, hermana pequeña de Rociíto, primogénita de Rocío Jurado, así lo admite. Otra familia rota es la de Chiquetete. En su funeral hubo de todo, incluida pelea entre su última mujer y una supuesta amante.

"Terminan el año luchando" recoge "Semana", que también elige de protagonistas a Ana Obregón y su hijo, dispuestos a pasar unas Navidades "especiales". También serán distintas las de Rosanna Zanetti, embarazada de David Bisbal. No se lleva muy bien con la ex de éste, la recién casada Elena Tablada, a la que lanza un dardo: "No voy a dejar que nada afecte a mi embarazo". La más despreocupada y feliz es Alba Díaz, que "vive su amor ajena a la polémica", en palabras de "Semana". Para ponerse en situación: Alba fue hace algo más de un año a una boda en Sevilla, en la que la relacionaron con Froilán (el sobrino de los Reyes), quien también fue de invitado, pero a ella quien le acabó gustando fue el novio, quien se acaba de divorciar para cortejar con ella. Todo un escándalo en Sevilla y un toda una delicia de historia para la prensa rosa. En la portada de la revista aparece de paseo con Javier Calle.

"Toda la verdad sobre su relación". Así titula "Diez Minutos" en portada sobre la relación de Alba y Javier, con una foto en la que caminan abrazados. La revista destaca la sorpresa sobre la presencia de Manuel, el hijo pequeño de Chiquetete, en el funeral de éste. Pero es la prima del difunto cantante, Isabel Pantoja, la que llena la portada. "Termina el año feliz", proclama "Diez Minutos". Ella sonríe en la foto. Al parecer iba camino del cumpleaños de su nieta Ana, algo por lo que abandonó "Cantora".