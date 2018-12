Rosalía, la cantante de "Malamente", revela que su padre es de Cudillero

Rosalía, la cantante catalana que alcanzó la gloria con "Malamente", tiene raíces asturianas. En concreto, en Cudillero. Ha sido la propia cantante la que, durante un coloquio con sus fans en Twitter, reveló que su padre es natural de la villa pixueta. Fue a raíz de una pregunta de su seguidor @galo27lm que la artista habló de sus orígenes. "¿Para cuándo un concierto en Asturias?", le preguntó el fan, a lo que la artista respondió: "Me encantaría ir, mi padre es de Cudillero lol y ese sitio es precioso".

La revelación fue acogida con entusiasmo por los fans de la cantante. "Eres superbienvenida", respondió @galo27lm, sintetizando el sentir de los más de 250 internautas que pulsaron "Me gusta" a la revelación de la joven artista.

La cantante, natural de la localidad barcelonesa de Sant Esteve Sesrovires -un pueblo con apenas 8.000 habitantes situado en el sector norte de la comarca del Bajo Llobregat, en la provincia de Barcelona- ha sido la revelación musical de la temporada. La gran acogida de su disco "El mal querer" fue ratificada con cinco nominaciones a los "Grammy Latinos" que se sustanciaron en dos premios para su hit "Malamente": mejor fusión urbana y mejor canción alternativa. La pieza, el tema estrella de "El mal querer", es una fusión de flamenco, R&B y electrónica que ha conquistado al público español y latinoamericano.

"Esto es un sueño", exclamó Rosalía, de 25 años, tras recoger los dos gramófonos dorados en la gala celebrada en la gala celebrada en Las Vegas (EE UU) a mediados de noviembre. Un triunfo en el que recordó a otras mujeres de la industria que le "han enseñado que se puede".

"La forma en la que hago música y la forma en la que me presento como mujer dentro de esta industria creo que se compromete con la imagen de una mujer con poder y con fuerza. Siempre", reflexionaba Rosalía, antes de la ceremonia. "Así es como me siento cómoda y creo que las mujeres que me inspiran son así", añadía.