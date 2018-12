"Es mi novio": así desmiente Paula Echevarría los rumores que anuncian su ruptura con Miguel Torres

Dicen que cada vez que Paula Echevarría habla sube el pan. Y no es para menos. La actriz candasina tiene más de dos millones de seguidores en redes sociales. Sobre todo en Instagram, una red que usa tanto a nivel personal como profesional: anuncia muchos productos que le ofrecen importantes cantidades de dinero a cambio de salir en sus redes pero también cuenta pequeñas pinceladas de su vida personal que son apreciables para aquellos que saben mirar. Ayer mismo dio un ejemplo. Echevarría lleva días leyendo titulares en los que se habla de su presunta ruptura con Miguel Torres, el futbolista del Málaga con el que comparte una relación sentimental desde hace meses. A pesar de que nunca contesta directamente a todas esas noticias ayer Paula quiso hacer un guiño a su chico y lo hizo compartiendo en su stories de Instagram una foto de una amiga con Miguel Torres. "Es mi novio", decía la propia Paula en la foto.

Quienes hablaban de la presunta ruptura aseguraban que los compromisos profesionales de ambos habían hecho casi imposible que mantuvieran una relación. No en vano Paula tiene que viajar mucho por trabajo (en esta noticia hace unas semanas te hablábamos de su presencia en Asturias para rodar una serie), mientras que Miguel permanece normalmente en Málaga con su equipo.

La prensa del corazón supo que Miguel y Paula iban realmente en serio hace varios meses gracias a una visita de la actriz candasina a sus padres y al resto de su familia en Candás. Paula no tuvo ningún problema por aquel entonces, en pleno verano, en traer a Miguel Torres como invitado. Esa "presentación oficial" unida a las fotos que los fotógrafos ya habían hecho a la pareja en Madrid durante sus encuentros amorosos en un apartamento alquilado en la capital dieron la confirmación que muchos habían esperado.

Y es que Paula llevaba una temporada que no levantaba cabeza. La separación con David Bustamante, con el que tuvo a la pequeña Daniela, no había sido nada fácil. En buena manera fue la noticia del año para la prensa del corazón y eso hizo que muchos reporteros no dejaran descansar ni a la actriz ni al cantante. Precisamente justo cuando empezaba a bajar la presión mediática sobre ambos fue cuando Paula conoció a Miguel y empezaron los rumores.

Ahora dicen que la distancia podría acabar también con esta relación pero Paula no parece por la labor de tirar la toalla. Al menos eso dice en redes sociales en donde la actriz candasina también muestra que está a tope de trabajo. Sólo hace falta ver como crece su currículum en el que se van acumulando cada día más series y películas.