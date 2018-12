Llega el fin de 2018 y en la prensa del colorín española las fechas no son ajenas. "Hola" tira la casa por la ventana y lleva al quiosco una portada con cinco mujeres que en su opinión son las "protagonistas del año". Éstas son Alejandra Rojas, Eugenia Silva, Tamara Falcó, Isabelle Junot y Sandra Gago. El grupo posa brillante, maquillado, bien peinado y perfectamente colocado en un escenario navideño. Dentro, en el reportaje, la revista explica por qué son "las protagonistas del año". También en portada se cuela la Reina Letizia: ella siempre es protagonista, y en esta ocasión destacan que ha sacado del armario un vestido "vintage" de la Reina Sofía para lucirlo en uno de sus múltiples actos y hacerle un homenaje a su suegra. "Hola" da una nueva exclusiva del matrimonio Verdasco-Boyer: el niño que esperan será eso, niño. Un varón más en la lista de nietos de Isabel Preysler. De dulce espera también está Alejandra Silva, la mujer de Richard Gere. Para hacer más llevadera la cuenta atrás hasta ver la cara de su bebé se han ido a Miami.

Los Matamoros se van a Punta Cana estas fiestas. Lo cuenta Laura Matamoros en la portada de "Lecturas", donde posa con su pequeño en brazos con una gran sonrisa. Pocos motivos para reír tiene Kiko Hernández, al que unos cacos han desvalijado su casa. Tremendo susto, como el que se llevó Sonsóles Ónega. La periodista lo pasó muy mal, cuenta en la revista, con la diabetes de su hijo.

"Semana" encumbra a la Reina Letizia como reina del año. Repasa sus doce modelos más llamativos y elegantes, algo que no es sencillo dado el alto número de vestidos que ha lucido la monarca a lo largo de 2018. En portada se cuelan David Bustamante y Paula Echevarría: ambos, divorciados meses atrás, se han visto las caras en el cole de su hija, durante la función de Navidad. Unas fiestas que para Belén Rueda no son tan alegres como todo el mundo pregona. Y es que ella, como muchos otros, echa de menos a los que ya no están.

En "Diez Minutos" han decidido hacer un especial sobre el robo en la casa de Kiko Hernández. El colaborador de "Sálvame" enseña el interior tras el asalto, algo que le ha sacado más de una cana en los últimos días.