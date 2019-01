Carlota de Mónaco, una infeliz niña rica

Pobre niña rica. Así podría encabezarse una historia sobre Carlota Casiraghi, quien a sus 32 años no acaba de encontrar su "final feliz" en el amor. "Hola" anuncia que la hija de Carolina de Mónaco ha empezado el año sola, al romper el compromiso que tenía con Dimitri Rassam, padre de su último hijo, nacido el pasado octubre. La foto que acompaña la noticia en portada no deja lugar a dudas de que Carlota no pasa por un buen momento. Va de monarquías esta semana en la revista, ya que la Infanta Cristina se lleva otro poco de protagonismo. Cuentan que se ha ido a Vitoria a pasar el fin de año con sus hijos en una Navidad que tampoco debe de ser muy alegre, con Iñaqui Urdangarín en la cárcel. Donde siempre hay buenas caras, al menos en el último puñado de años, es en la familia Windsor. Todos se han ido con la Reina Isabel a pasar las fiestas a Sandringham y han sido Kate y Meghan las que han acaparado miradas y objetivos de las cámaras. Dicen que se llevan mal, pero ellas no escatimaron en sonrisas y gestos amables camino de la misa de Navidad. "Hola" da cuenta de todos los detalles de una relación llamada a llenar muchas páginas de la prensa del corazón en el futuro.

"Lecturas" pone el foco en su primer número del año en la televisión. Míriam Saavedra, ganadora de "Gran Hermano", es la protagonista de la portada. Concede una entrevista y ahí va lo que dice: "Mónica Hoyos está enamorada de mí". Todo tiene su explicación. La chica sostiene que Hoyos, que la ataca sin piedad en la tele, está obsesionada con ella, que sale (o salía o va a volver a salir) con Carlos Lozano, ex de Hoyos. Risueño y con cara de inteligente posa Dani, uno de los jóvenes concursantes del MasterChef Junior, quien ha revelado que fue operado de cáncer de tiroides. El chaval, completamente recuperado, es un as a los fogones.

Buena nueva para Simeone, el entrenador de Atlético de Madrid. "Semana" desvela que le ha pedido matrimonio a Carla Pereira con un pedazo anillo de 5.000 euros de Cartier. María Teresa Campos sigue con Edmundo "Bigote" Arrocet, pero según la revista tras las fiestas se quedará sola dado que éste tiene sus compromisos. Julián Muñoz, exalcalde de Marbella y expareja de Isabel Pantoja, da una entrevista y cuenta, entre otras cosas, que Chabelita era "como una hija" para él. Se entiende que se refiere a la época en la que cortejaba con la cantante. A tipo fino ha llegado a 2019 Chelo García Cortés. Ponerse en forma parece que está de moda entre los colaboradores de Tele 5 y "Sálvame". Así que después de los kilos que ha bajado Jorge Javier, toma el relevo la periodista: ha perdido 15 kilos y 3 tallas.

En "Diez Minutos" sostienen que Míriam Saavedra sigue su noviazgo con Carlos Lozano, pese a que ambos lo suelen negar. En la foto aparecen de paseo por la calle, en cierta actitud cariñosa. También han pillado al actor Álex González abrazado "a una misteriosa morena", aunque no le ponen nombre a la desconocida chica. La revista repasa los modelos más llamativos de la Reina Letizia en 2018 y anuncia que Terelu Campos regresa al trabajo tras haberse recuperado en las últimas semanas de sus achaques de salud. Enhorabuena y a comerse 2019.