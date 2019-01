La contundente respuesta de Nuria Fergó a las críticas sobre su sensual foto: "Es carne, señores"

Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, son un portal ideal para mostrar a todos los seguidores aquellos que se piensa o compartir cualquier imagen que nos parezca interesante o en la que el propio individuo se vea bien. Sin embargo, también es un lugar donde rápidamente la crítica se multiplica y un simple hecho cotidiano se acaba convirtiendo en un problema para aquel que lo compartió en un primer lugar.



Eso es lo que le ha ocurrido a la cantante Nuria Fergó. La ex concursante de Operación Triunfo compartió una imagen en su cuenta oficial de Instagram en la que posaba en ropa interior y para mostrar "el regalo de Reyes". "Aquí, probándome otro regalito de los Reyes Magos! Han acertado con la talla", ponía el comentario que acompañaba a la imagen.





El post comenzó a aumentar en "me gusta" y en comentarios positivos hacia Fergó. Sin embargo, tambiénpor posar de esa manera y publicarlo en las redes sociales. "Perdóname, pero este tipo de fotos no las entiendo, "Nuria, que necesidad tienes de salir como una niñata€ en el baño€ haciéndote un selfie en ropa interior?", o "dejó de seguirte€ Que insulten a otras por expresar sus opiniones€ Esa es la libertad que hay. Y nada, la próxima foto la pones en pelotas. Xao". Son alguno de los comentarios que acompañan a la imagen. Muchos usuarios también optaron por poner "dejo de seguirte".No obstante,para aplaudir la fotografía y pedir respeto por la artista.La propiay tiempo después decidió publicar un vídeo en el stories de Instagram (los cuales tienen una permanencia máxima en la página de 24 horas) para contestar a todos aquellos que la criticaban por su imagen en ropa interior. "Es la foto que más likes tiene, no sé si son 13.000 y mil comentarios... es que no lo entiendo, más que nada porque estamos hartos de ver anuncios, chicos, chicas, ropa interior... Si es que no es nada. ¡Es carne, señores! En la playa hacemos lo mismo", expresaba en el vídeo.Lo cierto es que, a día de hoy,y alrededor de 1530 comentarios, los últimos de ellos a favor de la fotografía y respondiendo a aquellos que critican a la cantante.