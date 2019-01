"Hórreos y frixuelos", el trap que inspiró Pablo Casado

Se llama Guille García Carro, es de Gijón, tiene 24 años y su alter ego es "Colectivo Desastre". Este ingeniero y cómico aficionado que desde hace un par de años vive en Madrid es el letrista, músico y vocalista del tema "Hórreos y frixuelos" que a ritmo de trap ha dado la vuelta a internet. Para hacer esta canción, que puede escucharse en Youtube, se ha inspirado en la palabras que Pablo Casado pronunció en la presentación de los candidatos populares al Principado y al Ayuntamiento de Oviedo. En esa cita en el Reconquista, el líder popular criticó que los niños asturianos estudien "los hórreos y los frixuelos" y no sepan, aseguró, quién es Jovellanos o Argüelles.

"Las palabras de Casado fueron una babayada", afirma Guille. "Son tópicos que, a los que hacemos humor, nos facilitan el trabajo. La canción sale sola, tuve poco tiempo para hacerla, pero creo que ha quedado muy bien", continúa. La letra de la canción dice así: "Dicen las malas lenguas/ que en Asturias los niños/ ya no quieren estudiar/ la geometría de las casadiellas./ Un guajín de siete años/ hace deberes con su abuela:/ "¿Cuántos son 3X9?"/ 27 marañuelas. / Severo Ochoa/ un premio Nobel del montón./ J ovellanos/ me come el carbayón./ Pablo Casado es contundente. /No puede tolerar/ que un hórreo es cuando es cuadrado/y una panera rectangular./ Con mis rimas yo soy muy ágil./ Nadie dijo que fuera a ser fácil/ tener cultura y comer sano/ en un colegio asturiano./Se inventan las palabras:/ "¿Qué ye ho?"/Que yo sepa, esto es España./Aquí se habla español./Hórreos y frixuelos./ La educación está/ en Asturias por los suelos".

Este ingeniero con vena artística habla de la actualidad del país y con la ayuda de su guitarra y el autotune perfila temas sobre la corrupción, los exámenes finales o las relaciones de pareja. "Este verano lo pasé muy bien actuando en el 'Toma 3' de Gijón. Suelo actuar en Madrid porque allí sí que hay una red de locales donde hay humor y monólogos muy importante, pero lo hago porque me gusta y lo paso bien, no da para vivir de ello", admite Guille quin trabaja en una empresa en la capital de España como ingeniero de caminos.

Reguetón, salsa, pop, trap, el gijonés se atreve con todo y se inspira en grandes cómicos como "Les Luthiers". "El éxito de 'Hórreos y frixuelos' creo que viene porque es un tema que nos atañe a todos los asturianos, tengo otros menos conocidos quizás porque tratan cosas que no le influyen a tanta gente", explica Guille quien ahora tiene en mente escribir algo sobre el vidente Sandro Rey. "Es súper persistente".