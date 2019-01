Kiko Matamoros presenta a su nueva novia

Kiko Matamoros ha comenzado el 2019 enamorado. El colaborador se despedía del 2018 en las idílicas playas del Caribe pensando, quizás, en la que ahora es su novia.



Y es que si esta semana sorprendía a todos sus compañeros de Sálvame anunciando que tenía pareja, este viernes quiso que el público de su programa conociese la identidad de su nueva pareja.



Ella se llama Cristina, tiene 30 años, es de Albacete pero tiene orígenes brasileños. Físicamente no tiene nada que ver con Makoke pues es muy morena, algo que le lleva a parecerse a la actriz Angelina Jolie, ex de Brad Pitt, supuesto romance de juventud de su exmujer. ¿Casualidad?



Lo que está claro es que Kiko se encuentra prendado de esta joven 32 años menor que él: "Estoy enamorado y absolutamente convencido de lo que siento; si ella quiere, os la presentaré en su debido momento. Me da felicidad, tranquilidad y me equilibra".







¡ATENCIÓN! ?? Primeras imágenes de Cristina, la nueva novia de Kiko Matamoros ?? https://t.co/DbfUycU3OR pic.twitter.com/Y90sgevqPW — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 18 de enero de 2019

La llegada de Cristina a la vida de Kiko Matamoros hace que su supuesto affaire conase a un segundo plano. El colaborador parece haber encontrado la estabilidad y el amor que tanto ansiaba en esta joven manchega. ¿Les veremos pronto en su primera aparición pública? Esperamos que así sea.