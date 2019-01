Las canas de la Reina Letizia

"Hola" lleva unas canas a su portada de esta semana y las convierte en protagonistas. Pero claro, no son unas canas cualquiera, sino las de la mismísima Reina Letizia. La revista explica que la monarca "apuesta por la naturalidad y presume de canas" junto a una foto de cara, de cerca, en un acto reciente en el que por su cabellera castaña asoman unas cuantas señales plateadas. Las canas reales conviven en la portada con varias reseñas más: Carlota vuelve a Mónaco y no se se sabe muy bien si está o no con Dimitri, el padre de su último hijo, aunque "Hola" dice que ha "aclarado" con él la situación; a punto de dar a luz está Carla Pereira, que cuenta su próxima boda con Simeone, y Ana Boyer, de la que habla su madre Isabel Preysler, que está "con una ilusión enorme"; Sibi Montes, hermana de Lourdes Montes y cuñada de Fran Rivera, cuenta que no se ha separado de su marido, pero que sí están en crisis, algo así como lo que el común llamamos una pelea gorda; y Miranda, la eterna, dulce e impertérrita mujer de Julio Iglesias dice que "lo sabe casi todo" de él (ojo al matiz del casi) y que no le preocupa "nada lo de ahora", que debe de ser algún lío de faldas pasado del cantante.

Vuelve Alba Carrillo a la carga. Y con toda la artillería. Desde la portada de "Lecturas" dispara a su ex Feliciano. "Se casa con esa pobre niña para blanquear su imagen", espeta de la próxima boda del tenista con Sandra Gago. Para soltar tal perla Alba se rodea de Mila Ximénez, su entrevistadora, a la que confiesa "su dolor y humillación". Irene Rosales se cuela en la portada por la ayuda que prestó a su marido para superar las drogas y Kiko Matamoros por la nueva novia que se ha echado.

Respecto a esto último en "Diez Minutos" echan el resto esta semana con un gran reportaje de la pareja. Kiko y Cristina, su novia, aparecen en una gran foto de paseo por Madrid y él le lanza el envite: "Si quiere, viviremos juntos". Ella es catalana, pero vive en Albacete, tiene un hijo y 35 años. Otra pareja nueva, la de Elia Galera y Curi Gallardo, que también fueron pillados de paseo por la calle. María Teresa Campos y Edmundo "Bigote" Arrocet siguen juntos y sonrientes "pese a los rumores de crisis".

Y es que ambos estuvieron de fin de semana "romántico" en Málaga, según desvela "Semana" en portada. La revista cuenta también el apoyo de Irene Rosales a su marido contra las drogas y el de Ana Obregón a su hijo. "Cáncer no es sinónimo de muerte", asegura la última. Y una noticia televisiva: Lolita se une a Rosario de jurado en "La Voz Kids". Las Flores, a tope.