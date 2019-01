Una drag queen asturiana divulga ciencia en Youtube

"Soy Dr. Sass, activista LGTB abiertamente bisexual, drag queen amateur y estudiante de Física". Así se presenta a pestaña descubierta el asturiano Mario Peláez (Langreo, 1992), estudiante de doctorado en el Instituto de Nanociencia de Aragón que luce ropajes de reina para hablar de la investigación y denunciar la discriminación de las mujeres, las personas racializadas y el colectivo LGTB+ en los laboratorios. Sus vídeos en las redes sociales le han convertido en un fenómeno viral como "Sassy Science".

Cuenta que "no esperaba que le gustase a tanta gente" y que su "supervisor al principio no entendía qué quería hacer, pero nunca dejó de apoyarme, y desde entonces siempre me ha felicitado por el proyecto".

- ¿Hay que tener los tacones bien puestos para asistir a un congreso con miles de participantes vestido de drag?o nunca dejó de apoyarme, y desde entonces siempre me ha felicitado por el proyecto.

-Al principio tuve muchas dudas sobre si presentar el proyecto en drag, pero me resultaba incoherente con el propio proyecto no hacerlo. ¿Qué sentido tiene presentar un proyecto sobre no-heteronormatividad y drag como medio para divulgar ciencia sin enseñar el drag? Así que, realmente, una vez aceptaron mi abstract, mi destino estaba sellado.

