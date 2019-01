"Fran es un regalo del cielo"

No hay en Colloto quien a estas alturas no sepa quién es Fran González. Los vecinos están orgullosísimos de quien, a sus 29 años, acaba de hacer historia de la televisión, al ganar los 1,5 millones de euros del concurso "Pasapalabra", de batir su récord de permanencia y de convertirse en uno de sus participantes más seguidos y populares. El collotense demostró a lo largo de 168 programas que tiene un don para ganarse el cariño de la gente, algo que sus vecinos sabían de antemano. No hay quien hable mal de Fran en Colloto, muy al contrario. "Fran es entrañable, es un regalo del cielo, cariñoso, atento, servicial...", contaba hace un par de días Lourdes Mencía, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos "Santa Olaya" de Colloto y su entorno y que conoce al flamante ganador desde que era un niño. Con esas palabras transmitía el sentir de todo el pueblo. Fran no se queda atrás y desde la pantalla de la televisión, lanzó un sentido "¡Viva Colloto!".

Esta semana, la asociación vecinal participó en la sorpresa que la cadena Telecinco, que emite "Pasapalabra", organizó para su nueva estrella, grabando imágenes de Colloto, de su familia y del vecindario para emitirlas en el programa "Viva la vida", que presenta Emma García y al que ayer estaba invitado Fran González. Más adelante, la familia de Fran ha prometido una celebración, un pincheo en una carpa al que está invitado todo Colloto. Pero entretanto, la cadena de televisión movilizó al pueblo, que se volcó en un homenaje a su vecino más célebre en estos últimos tiempos,

El presentador Quique Jiménez, Torito, llegó el viernes, visitó a los padres en su casa, preguntó y tomó imágenes de familiares y amigos. La culminación de la jornada fue la reunión del vecindario en el centro social de Colloto para revisar el programa en el que Fran González completó el rosco y volver a emocionarse viéndolo todos juntos.

La banda de la Organización Juvenil Española (OJE) de Colloto también se unió al festejo, y hasta improvisó un pasacalles por la localidad. Su director, Giuseppe Martínez, anunció que la formación tiene la intención de nombrar a Fran González miembro de honor. "Con su ejemplo transmite los mismos valores que nosotros defendemos", dijo. También se corrió la voz de que Colloto dará el nombre del concursante de "Pasapalabra" a una de sus calles. "Ha dado a conocer Colloto a toda España", destacó Lourdes Mencía.

Los padres de Fran González, Luz Arias y Francisco González Ibaseta, viajaron a Madrid ayer y se reunieron con su hijo ante las cámaras. Juntos vieron las imágenes de la felicitación de la abuela de Fran, Mari Luz Ibaseta, nonagenaria y con la que el concursante de Telecinco intercambia lecturas. Ése fue uno de los momentos más emotivos del programa. El ganador de "Pasapalabra" siente pasión por su familia. El primer regalo que ha hecho con el dinero ganado ha sido un coche para sus padres.

Ayer, a través de la televisión y en directo, su madre desveló algunas habilidades desconocidas de Fran, como su habilidad para cocinar, especialmente bizcochos y tartas de manzana, o uno de sus puntos flacos: que no acostumbra a hacer la cama. Fran González admitió que la repercusión del concurso y la fama que le ha granjeado "no es fácil de digerir", pero a pesar de ello se declara "superfeliz".