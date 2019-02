La sobrina de Letizia Ortiz quiere ser la reina del Orgullo Gay y que su tía esté entre el público

Carla Vigo cumplió 18 años el pasado mes de octubre y ya se veía venir. La sobrina de Letizia Ortiz, hija de la fallecida Erika Ortiz, ha concedido su primera entrevista al periodista José Antonio Avilés, colaborador en la prensa del corazón. "Ella quiere ser la reina del Orgullo y que su tía, la reina Letizia, esté entre el público. Yo creo que ella es consciente de que eso no va a suceder", dice el reportero.

La sobrina de Letizia, que se hace llamar en redes sociales Reina de Lentejuelas, colgó varias Stories en Instagram hace unos días para pedir que no le preguntasen por su tía, ni por sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Sin embargo, sí habló con un periodista sobre su relación con la familia.

Carla no habla con mucho cariño de Doña Letizia, según el periodista que la entrevistó. "Si no me controla mi padre, menos me va a controlar mi tía", le dijo a José Antonio Avilés. La relación entre tía y sobrina "es fría", en palabras del reportero. De hecho, al preguntarle sobre si su tía es una buena reina la joven respondió con "no lo sé".

Estas declaraciones no han hecho gracia a Letizia Ortiz, siempre según las mismas fuentes. La reina le habría reprochado a su sobrina su conversación con el periodista.

La hija de Érika Ortiz y Antonio Vigo nació en Oviedo el 20 de octubre del 2000 y estudia en el IES Isabel La Católica de Madrid, donde vive con su padre. Quiere ser bailarina y actriz porque, tal como reza su perfil en redes sociales, "se vive mejor bailando".