Albert Finney, gigante del teatro y el cine, muere a los 82 años

El pícaro seductor de "Tom Jones" (1963). El marido confuso de "Dos en la carretera" (1967). El atormentado excónsul vencido por la bebida en "Bajo el volcán" (1984). El mejor Hercules Poirot posible. Un grande: Albert Finney. Fundido en negro para el actor británico a los 82 años tras una breve enfermedad. Incluso le llora quien nunca llora: James Bond. "El mundo ha perdido a un gigante", dijo su amigo Daniel Craig, con quien compartió plano en su última aparición en el cine, "Skyfall" (2012). Su carrera fue larga y variada. Lógico: era un intérprete con amplitud de registros y alérgico a los histrionismos que a veces emborronaban el trabajos de otros colegas de su generación. Unas sesenta películas y cinco nominaciones a los "Oscar", tres "Globos de Oro" y dos premios británicos "Bafta". La Academia de Hollywood debería avergonzarse por no haberle premiado por "Tom Jones", "Asesinato en el Orient Express" (1974), "La sombra de un actor" (1983), "Bajo el volcán" como actor principal, o como mejor secundario por "Erin Brockovich" (2000).

Nació el 9 de mayo de 1936 en Salford y se formó en la reputada Real Academia de Arte Dramático de Londres (compartió clase con los más excesivos Alan Bates y Peter O'Toole, quien le "robaría" el goloso dátil de Lawrence de Arabia) y empezó su carrera sobre las tablas debutando en el West End londinense con "The Party" en 1956. Al instante lo reclamó la Royal Shakespeare Company, con la que se hizo un nombre shakesperiano con "Macbeth", "Otelo" o "El rey Lear". Su talento no cayó en plano roto y en 1960 apareció en "El animador", junto a Laurence Olivier. Karel Reisz le dio su primer papel protagonista en "Sábado noche, domingo mañana" (1960), y tres años después llegó el bombazo de "Tom Jones". Actor de muchas tablas, escogía con cuidado sus apariciones en cine. No como otros. Su Poirot en "Asesinato en el Orient Express" es insuperable. Como secundario imponía. "Los duelistas" (1977), "Muerte entre las flores" (1990), "Big Fish" (2003)" o "Antes que el diablo sepas que has muerto" (2007). En televisión encarnó a Winston Churchill en "Amenaza de tormenta" (2002). Inmenso.