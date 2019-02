"Forever" regresa a la Laboral con "el mejor homenaje" al Rey del Pop

El espectáculo "Forever. The best show about the King of Pop" revivirá hoy, durante dos horas, en el teatro de la Laboral, el genio de Michael Jackson. El que está considerado como "el mejor 'show' en homenaje al maestro" pondrá en escena baile, música y mucho sentimiento. "El resto de los tributos a Jackson han sido muy predecibles. Nosotros no ofrecemos una imitación del artista, porque es imposible, sino que trabajamos desde el amor a la música y el respeto a su figura", explica su director musical, Jesús Sanz-Sebastián.

"Forever" ha dado la vuelta al mundo, ha vendido más de 500.000 entradas y ya estuvo en Gijón en el año 2011. Los familiares del cantante, su padre, Joe Jackson, y su hermana LaToya han avalado el espectáculo. La clave del éxito, según sus creadores, es "el absoluto respeto hacia la figura de Jackson". La producción, con más de treinta artistas, repasa los grandes hits del artista y regresa a Gijón después de ocho años "con un show más ambicioso, con grandes efectos visuales, vídeos y coreografías inspiradas en las del cantante".