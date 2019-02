Law, "caña" avilesina para "La Voz"

Law convenció a Luis Fonsi. Y no fue "despacito". Law es una cantante de fortaleza extraordinaria. La demostró anteanoche en "La Voz", el programa de televisión de Antena 3 que busca al cantante perfecto. Y la avilesina ya está en el campo de batalla. De la mano de "Whole Lotta Love", que es el clasicazo más clásico de "Led Zeppelin". "Pensaba que no me iban a coger", confiesa la avilesina, que atiende a LA NUEVA ESPAÑA por teléfono. "Nunca pillan rockeras", señaló. Gustavo Rodríguez y ella forman el dúo "Eleven". "Fue él quien me insistió para que me presentara", admite la cantante avilesina, que se subió por primera vez a un escenario en el festival Rock in Ría. "Junto a la ría de Avilés", se ríe.

Law en realidad se llama Laura González, pero así no hay manera de ser cañera. Con "Kwen" se bregó en la escena avilesina, un trío formado por Tonino Bustamante, Álvaro González Carayol y Javi Muñiz. Ella era la más joven (nació en 1991). "Con ellos actué en La Mar de Ruido, en el Rock Vera...", dice. Y un porrón de veces en los bares que programan música cada fin de semana: en el Plazas, en Le Garage, en el Floro... "Lo llamo la ruta del Carbayedo", dice la cantante, que ahora se gana la vida en el grupo orquesta "Dragón", con el dúo "Eleven"... aunque está diplomada en Diseño por la Escuela de Arte del Principado. "Desde que me subí a un escenario sentí que eso era lo mío", señala la cantante, que ahora vive en Gijón, aunque es avilesina de toda la vida.

"Este verano me dijeron que me presentara a los castings del programa. No me apetecía. Me insistieron. Me insistieron mucho. Por dejar de oírles dije que sí. Había que grabar dos vídeos: uno a capella y el otro con música. El de con música fue en directo, con 'Dragón'. Mandamos los vídeos y me dijeron que me habían cogido", cuenta.

Lo siguiente fue hacer la prueba en directo. "Tenía que ir a La Coruña, pero no pude porque tenía que trabajar. Por fin pude, hice la prueba en Bilbao. Me dijeron entonces que tenía que ir a Madrid y dije vaya, voy a tener que pagar la gasolina para nada... que no cogen a rockeras", señaló la cantante. Y en Madrid grabó la audición ciega. "Fue largo, estaba lista desde la madrugada y canté a las tantas". Le vino bien. Luis Fonsi fichó su garra. "La Voz" tiene acento avilesino.