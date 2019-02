La entrega de "Oscars" durante los anuncios enciende a Hollywood

La duración de la ceremonia de entrega de los "Oscar" es, año tras año, motivo de controversia y un auténtico quebradero de cabeza para la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, impotente ante la progresiva pérdida de audiencia del evento. Pero la institución se ha pasado de frenada con su último intento de reducir la duración de la gala. Tanto que ha provocado un auténtico motín en la "Meca del cine" de resultados aún inciertos.

Con el objetivo de que la ceremonia no supere las tres horas de duración, la Academia anunció el lunes que los premios de fotografía, montaje, cortometraje de ficción, y maquillaje y peluquería se presentarán durante los anuncios. Entre los nominados en estas categorías aparecen el mexicano Alfonso Cuarón, candidato a mejor fotografía por "Roma", y los españoles Rodrigo Sorogoyen y María del Puy Alvarado, aspirantes al mejor corto de ficción por "Madre".

Aunque la Academia matizó que los discursos de los ganadores en estos apartados serán editados y se emitirán en diferido, los profesionales han reaccionado de manera furibunda contra la medida. Algunos como los directores mexicanos Alfonso Cuarón -favorito este año en los "Oscar" por las diez nominaciones de "Roma"- y Guillermo del Toro -que triunfó el año pasado con "La forma del agua"- respondieron en caliente a través de las redes sociales. "En la historia del cine ha habido obras maestras sin sonido, sin color, sin historia, sin actores y sin música. No ha habido ningún filme sin fotografía y sin montaje", escribió Cuarón. "No me animaría a sugerir qué categorías cortar de los 'Oscar', pero la fotografía y el montaje están en el corazón de nuestro arte. No son herencias de una tradición teatral o literaria: son el cine en sí mismo", afirmó Del Toro.

Pero la respuesta más contundente y colectiva llegó por medio de una carta firmada por decenas de estrellas de la gran pantalla. "Relegar estas artes esenciales del cine a un estatus menor en la 91.ª edición de los 'Oscar' no es nada menos que un insulto a aquellos de nosotros que hemos dedicado nuestras vidas y pasiones a nuestra profesión", aseguraron los firmantes, entre ellos Cuarón, Del Toro, Alejandro González Iñárritu, Christopher Nolan, Michael Mann, George Clooney, Brad Pitt, Robert De Niro, Martin Scorsese y Quentin Tarantino. Todo un reparto estelar.