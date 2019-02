La hija de Blanca Romero estalla en redes contra los que la acusan de vivir del cuento

Lucía Rivera Romero, hija de la modelo asturiana Blanco Romero y el torero Cayetano Rivera, no soporta que la tachen de "vivir del cuento" tras la publicación en "Hola" de unas fotografías en las que la joven aparecía junto al piloto de Moto GP Marc Márquez. El romance entre ambos ha despertado muchas críticas en redes sociales y sus "haters" han aprovechado para propagar rumores sobre la mala relación de la joven modelo y su padre.



"No entiendo por qué tanta inquina y tanto odio hacia mí, simplemente por ser adoptada por mi padre (cosa que yo no he decidido ni nadie le ha obligado a hacerlo)", dice Lucia Rivera en una extensa publicación en Stories de Instagram. Admite no hacer mucho caso a los comentarios de la gente, pero en esta ocasión ha querido defenderse frente a los que "detrás de la pantalla" la acusan de vivir del cuento. "Podría haber tomado caminos mucho más fáciles a los que he tomado, pero simplemente me dedico y me desvivo por lo que me gusta", explica. Vive en París centrada en su carrera profesional como modelo, pero ha viajado en contadas ocasiones hasta Barcelona para reunirse con el campeón de Motociclismo en citas discretas.



La joven, de 20 años, remarca que le enseñaron a no pisar a nadie en la vida "y menos sin motivos y sin tener idea, ni haberme puesto en sus zapatos". Para ella, la educación es no creerse "más que nadie". Se dirige directamente a sus "haters" y les dice: "yo no creo que a ninguno de vosotros os gustaría leer comentarios de este tipo hablando así de vuestros seres queridos y, más, cuando están escritos desde la ignorancia".



Su mensaje termina con una mención a su madre a la que califica como "maravillosa y auténtica". La gijonesa Blanca Romero compartió el mensaje de su hija en su Twitter y no añadió ni una palabra más.