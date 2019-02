Melendi, sobre la SGAE: "Es un escándalo, se necesita un cambio "

El cantante asturiano Melendi considera que la intervención de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por parte del Ministerio de Cultura es "un tema peliagudo" y que se necesita "un cambio urgente". "Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, que ahí está y creo que se están tomando medidas y esperemos que poco a poco se vaya regulando porque es un escándalo", dijo ayer.

Melendi ha puesto la voz al villano de "Cómo entrenar a tu dragón 3", la última entrega de esta saga que se estrenará el viernes y para la que también ha compuesto la canción "El cielo nunca cambiará".

"Dicen que en vez de un cantante soy un pokémon, de tanto que evoluciono", afirmó ayer en Madrid.

Melendi reconoce que ha tenido que salir de su zona de "confort". Hacer de doblador por primera vez no es fácil. "Requiere mucha preparación. No ves la película, ves unos bocetos con unos códigos, no tienes el contexto... Es un personaje, además, con muchos matices, es irónico. A veces no sabes en que contexto está la escena y yo tampoco sé inglés, y el doblaje venía en inglés. Fue complicado pero nutritivo. Me gusta meterme en estos jardines", indicó. "Con la canción he querido transmitir que tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos y no olvidarnos de luchar por lo que queremos porque al final el propio camino ya es un éxito. En la sociedad tenemos cosas muy confundidas y me gustaría que mis hijos no se olvidaran de su ilusión, de lo que quieren hacer, que se comprometan con algo que les haga felices", dijo.