Arantxa Sánchez Vicario vuelve (por unas horas) con su ex Josep Santacana

"Hola" dedicada la portada de esta semana en el kiosco rosa a la Reina Letizia. Le da una de cal y otra de arena. Ensalza su elegancia por un lado, y por otro recuerda que en alguna época pasada se divorció. Y es que su exmarido Alonso Guerrero vuelve a las revistas porque se casa de nuevo, "con su primer amor", a finales de este mes de marzo en Badajoz. Ahí queda la historia. Mientras, Letizia ha dejado en la última semana a todos ojipláticos con su elegancia y buen gusto al vestir, tanto que en ARCO, la feria de arte contemporáneo, logró solapar (pareció una operación de Zarzuela debidamente organizada) al artista que animó a comprar un ninot de su marido (el Rey) para quemarlo. Fue aparecer la Reina con un pedazo de mono negro de cuero y nadie se acordó de tan singular chorrada. El resto de modelos que lució durante la semana son llevados a portada por "Hola", que también incluye el animado bautizo del nieto de Lolita Flores y una reseña a la muerte de su fundadora y presidenta, Mercedes Junco Calderón.

En "Lecturas" dejan a sus lectores con la boca abierta al contar que dos parejas enfrentadas en los últimos tiempos parece que ahora no se llevan tan mal. Cuentan que María Lapiedra y Gustavo, hace una semana a la greña y dispuestos a jurarse odio eterno, pasaron juntos y felices el fin de semana en Zurich. Más sorprendente es lo de Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana: él la desplumó a ella (eso dicen) y le fue infiel, están en los tribunales y no podían ni verse, pero ahora se han reunido en Miami para el cumpleaños de una hija. Kiko Matamoros sigue a vueltas con su divorcio de Makoke que también rentabiliza su nueva novia que acusa a la ex de querer volver con su marido. Larga historia. Además, Mercedes Milá cuenta en la revista cómo superó la depresión.

"Semana" desvela indirectamente el elevado sueldo de la periodista del corazón María Patiño, pues se muda a un ático por el que pagará 2.500 euros al mes. En la revista enseñan la casa, al igual que muestran a Belén Esteban y su futuro marido por la calle, mientras se ocupan de los preparativos de su boda (en junio). De bautizo se fueron los Flores, una fiesta que logró reunir a todo el mundo, incluido al exmarido de Lolita Guillermo Furiase, padre de Elena, madre del niño bautizado, a su vez bisnieto de la malograda y recordada Lola Flores. Y para rematar, una vieja historia que vuelve: la de Paulina Rubio y Colate. Éste sale ahora para criticar a la madre de su hijo, de la que se divorció hace años no sin cierto coste personal y emocional. "Es la persona que más daño me ha hecho", confiesa.