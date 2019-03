Lara Álvarez se emociona al volver a Asturias: "Jo, es que Gijón es precioso"

Cuando Lara Álvarez llega a Gijón, su ciudad natal, se nota. La presentadora de televisión pone un pie en Asturias y ya está compartiendo en su Instagram imágenes de su perro "Choco" o del paseo de la playa de San Lorenzo, de la que se confiesa enamorada. "Es llegar aquí y sentir una emoción€ Jo, la verdad es que Gijón es precioso", explica a sus seguidore emocionada.



"Tengo que confesaros una cosa, hacía demasiado tiempo que no venía a Gijón y, cuando pierdes un poco de vista la tierrina y vuelves€ madre mía", comentaba en sus Stories mientras paseaba por San Lorenzo camino de la oficina de su marca de ropa.



Aprovechó el trayecto junto a la playa soleada y llena de gente paseando para mostrársela a sus seguidores: "Mirad, qué belleza". "Yo cuando era pequeña venía aquí con toda mi familia€ esto se llama La Escalerona", le explicaba a sus fans.



Su perro "Choco" es otro de los grandes protagonistas de las publicaciones de la periodista cuando está en Gijón. Estos días ha publicado varias fotos junto a él. Sobre el carácter de su mascota se deshace en elogios: "Mi perro es amor, tranquilo, noble, mimoso€".





La gijonesa ha sido protagonista a principios de este mes de las portadas del corazón al relacionarla con el cantanteLa prensa aseguraba que había tenido un romance "exprés" con el artista a lo que ella respondió "tan exprés como que no ha pasado en la vida".Aunque Álvarez explicó entonces a sus seguidores que no solía entrar ni a confirmar ni a desmentir detalles de su vida privada, esta vez sí lo hizo porque "no todo vale"., cuando la mitad son "amores que ni tengo", dice.