Bustamante está de vuelta

El patio de butacas del teatro de la Laboral se llena de luciérnagas para recibir a David Bustamante, que se acompaña de batería, bajo, guitarra y teclados. Una voz en off anuncia estas palabras: "Para volver con más fuerza que nunca. ¿Y sabes qué? Yo nunca me fui". Aparece el artista y entona la canción más funky del disco "Uno hecho de dos", con los coros grabados.

A continuación, un solo de batería para arrancar a ritmo de rock con uno de sus grandes éxitos "Cobarde". La voz achicada, economizando frases que cantan sus fans. Bustamante se muestra muy bailón y muy enérgico en el escenario. Sigue con "Algo casual" el reguetón que abre el disco, con todo el público en pie y cantando.

Quiere dirigirse al público y las fans no le dejan al grito de "Busta, Busta...". "Muy buenas noches Gijón, gracias de todo corazón, no sabíais las ganas que teníamos de estar aquí y de fastidiar al que no lo creía... Aquí hay más ganas de preparar la gira... muchísimas gracias por ser mis alas, de esa persona que tiene ganas de saltar al vacío...". Ofrece entonces una de sus especialidades, la balada pop "Por haberte conocido". La voz no está en su mejor momento, denota una leve ronquera y le cuesta subir a los agudos. Después canta "Feliz", éxito de 2014, y la balada "Vivir sin miedo", seguida de "Mientes", con un buen solo de guitarra y la voz ya más en forma. Muy ovacionado. Continúa a ritmo de reguetón con "Sexto sentido". Sus movimientos de pelvis desatan el griterío de las primeras filas.

Momento íntimo solo con el piano para cantar trozos de éxitos, como "Hoy tengo ganas de ti" con fraseos muy guapos en la voz y sobre todo en el piano. Este momento finalizó cantando "Contigo" en el que hace una frase a capela, sin micro. Al piano le acompaña Pablo López. Se vuelve a dirigir al público para decir que "hoy están aquí amigos que me acompañan desde los 18 años de carrera, pocos tan de verdad como este". Los dos se quedan haciendo varios temas a dúo mientras sus fans se derriten. Y así hasta el final del concierto.