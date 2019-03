Una de las Spice Girls confiesa que tuvo sexo con una de sus compañeras del grupo

Las Spice Girls han vuelto (bueno todas menos Victoria) con todas las consecuencias. Tanto que hasta están desvelando secretos que no se conocían hasta la fecha de la banda femenina que, sin ninguna duda, revolucionó la música hace más de 20 años y que ahora vuelve a los escenarios con una gira que empezará dentro de un mes en Dublín. Casi todas las cantantes (sobre todo Emma Bunton que tiene nuevo disco), han concedido estos días entrevistas pero sin duda la más jugosa ha sido la que ofreció anoche Mel B, la conocida como "Scary Spice" en un conocido show de la televisión inglesa. Durante el encuentro con uno de los periodistas más conocidos del país Melanie confesó que durante su etapa de éxito con las Spice Girsl mantuvo relaciones con Geri Halliwell, la primera en abandonar el grupo para iniciar su carrera en solitario.

"Tuvimos una noche de pasión de la que luego nos reímos", afirmó la cantante reconociendo que Geri la iba a "matar" después de revelar los detalles de esta relación. "Estábamos en una casa de campo y simplemente sucedió y luego ya está", llegó a reconocer Mel B durante la entrevista. Geri Halliwell está actualmente casada con un magnate de la Fórmula 1 y tiene dos hijos.

También estuvo casada Mel B aunque su relación fue cuanto menos tortuosa. No en vano la scary spice fue noticia en varias ocasiones por haber sido víctima de malos tratos. Tuvo que superar varias denuncias cruzadas con su expareja Stephen Belafonte con el que mantuvo una relación durante más de una década.

En toda Inglaterra y en Irlanda hay una gran expectación estos días por la vuelta de las Spice Girls. Cuando se pusieron a la venta las entradas para su gira los tickets se agotaron en apenas unas horas. Las Spice han conseguido, de hecho, llenar hasta tres días seguidos de conciertos en Londres. Con una estrategia de marketing perfectamente coordinada los responsables de la gira fueron anunciando más fechas a medida que se iban llenando las que salían a la venta a través de internet. Actualmente es el momento de la reventa pues ya no queda absolutamente ninguna entrada para los conciertos que se esperan multitudinarios. Las Spice han hecho hincapié en varias ocasiones, eso sí, en que no saldrán de Inglaterra y que no habrá gira por Europa ni por otras capitales del mundo.