La enfermedad por la que Alejandro Sanz ha suspendido la promoción de su nuevo disco: "tengo que curarme bien"

Alejandro Sanz es uno de los artistas más queridos y respetados en todo el mundo. Su éxito ha traspasado fronteras e incluso las barreas del idioma y el cantante español es reconocido en cualquier lugar del mundo. Cada vez que el madrileño anuncia una nueva gira o el lanzamiento de un nuevo trabajo las redes se movilizan para celebrar la noticia y apuntar las fechas claves para poder disfrutar de su artista favorito.



Actualmente, Alejandro Sanz ha terminado su duodécimo disco, titulado #ElDisco y se encuentra en plena promoción del mismo. Sin embargo, un revés en su salud ha hecho que el cantante haya tenido que cancelar momentáneamente la promoción de este trabajo tan especial para él. Algo que ha querido compartir con todos sus seguidores a través de sus redes sociales: "Ganas es la mejor palabra que define #ElDisco, ganas de enseñaros lo que él ha extraído de mí y yo de él. Cada detalle, cada rasgo, cada nota, cada palabra vuestra empujándome a crear lo que el viernes dejará de ser mío para ser sólo vuestro. Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente todas las actividades programadas para el lanzamiento de #ElDisco, los medios, mis fams me esperaban y no hay peor sensación que no llegar donde eres esperado. Es cuestión de días, pero aun así tengo que curarme bien para retomar con más ganas aún hasta rendir el 1000% en #LaGira y que entendáis por qué este disco se llama #ElDisco".





La publicación rápidamente se ha llenado de miles de "me gusta" y de mensajes de apoyo, tanto de fans del cantante, como de personalidades del mundo de la cultura como Pastora Soler, Silvia Abascal o Inma Cuesta.