El Gijón Sound extiende su música por la ciudad

El primer gran evento musical del año en Gijón ya tiene todo listo para su comienzo. Y eso que el Gijón Sound es mucho más que música. Exposiciones, charlas, teatro, una muestra de creadores y mesas redondas conforman el esqueleto del evento que se celebra en distintos emplazamientos de la Villa de Jovellanos desde hoy y hasta el próximo domingo. Una treintena de actividades para todos los públicos, incluido el infantil, con un festival dedicado en exclusiva a los más jóvenes.

La música será la que vertebre todo. A esos actos hay que sumar una prolija programación musical que incluye los conciertos de Rozalén, Morgan o Rufus Wainwright, sesiones vermú en la plaza Mayor -donde ayer se estaba montando ya un gran escenario- o fiestas nocturnas a cargo de Guille Milkyway Dj, Adolfo Sputnik y Yelle Club Party.

Todo ello conforma este Gijón Sound que inundará la ciudad de música, como anticipo de lo que se viene durante el verano, con otros festivales como Tsunami, Gijón Life y Metrópoli. Hasta el domingo, el Antiguo Instituto, la antigua Escuela de Comercio, el teatro de la Laboral y las salas Acapulco y Albéniz acogerán los eventos.

El pistoletazo de salida se dará hoy al mediodía, con las presentaciones del poemario "Principios de incertidumbre" y del libro "Doce playes", en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Ya por la tarde, en el mismo emplazamiento, y a partir de las 18 horas, tendrá lugar una mesa redonda y charlas sobre el fenómeno grupie.

Ya mañana se proyectarán, en el céntrico equipamiento, el documental "Mujeres que cambiaron tu vida", de la Federación vecinal, y la película "Shut up and play the piano". Por la tarde, una conferencia sobre Leonard Cohen, "El Kafka del blues", y, a las 20.30 horas, sobre las tablas del teatro Jovellanos, se representará la obra "Brickman Brando Bubble Boom".

Será en la noche del viernes, y hasta el domingo, cuando la música tome todo el protagonismo. "The Mani-las" y "Jacco Gardner's Somnium" darán comienzo a los recitales, a las 21 horas, en la sala Acapulco. Será el primero de una docena de conciertos y espectáculos.

El sábado, aunque se mantendrán las charlas y conferencias, la música será la total y absoluta protagonista. Desde la sesión vermú en la plaza del Ayuntamiento ("Stone Fundation" y "Jungle by night", a las 13 horas) hasta la fiesta nocturna en el Albéniz a media noche, actuarán entre otros Rozalén (19.30 horas, teatro de La Laboral), "Morgan" y "La Casa Azul" (plaza del Ayuntamiento, 21 horas) o "King Salami and The Cumberland Tree", "Sumision City Blues" y "The Fleshtones" (20 horas, sala Acapulco).

El domingo, más música durante todo el día, con sesión vermú en la plaza Mayor y el festival infantil con "Festykids" y "Las Eléctricas" (plaza del Ayuntamiento, 18 horas). El broche lo pondrán, a las 19.30 horas del domingo, en el teatro de la Laboral, Rachel Ecroth y Rufus Waiwright. Un gran concierto para cerrar un fin de semana muy musical.