Paula Echevarría, afectada por la muerte de uno de los amores de su vida: "Hasta siempre"

Paula Echevarría utilizaba esta mañana las redes sociales para compartir con sus familiares, amigos y conocidos una de las noticias más tristes de los últimos meses. La muerte de su perro. Y es que si hay alguien que consideraba a su mascota como parte fundamental de su familia esa era, sin duda, la actriz candasina, a la que numerosos fans han mandado ánimos a través de las redes sociales. "Hasta siempre mi pequeño, gracias por tantos años de amor incondicional, compañía y gruñidos de lo más graciosos viniendo de un kilo y medio de ser€ Va a ser duro acostumbrarse a estar sin ti, llenabas demasiado para lo pequeño que eras", resumió Echevarría en su cuenta de instragram, en la que la siguen más de dos millones y medio de personas.



La fatalidad golpea a Paula cuando parece que todo le va bien. No en vano hace meses que sobrevuelan sobre ella rumores de que su relación con el futbolista Miguel Torres no va del todo bien. Pero ella misma se encargó de desmentir todos esos rumores, en no pocas ocasiones sin fundamento. Cada vez se ve a la actriz más contenta con su relación. De hecho las revistas y los periodistas especializados en el corazón aseguran que Echevarría está ya a punto de terminar la casa nueva en la que va a vivir con el futbolista por lo que parece que su relación va viento en popa.



De lo que, por el momento, parece no querer hablar la asturiana es de boda ni de tener otro hijo con el futbolista. Sigue centrada en criar a la pequeña Daniela, que comparte con David Bustamante, y en sus proyectos profesionales aunque en ese campo sí que no le va del todo bien. Al fracaso de su última serie (Los Nuestros 2 que acabó relegada a la madrugada de Telecinco) habría que añadir la gran cantidad de críticas que tuvo la actriz en los últimos días por la gran cantidad de publicidad que introducir en sus cuentas de redes sociales. Al saberse toda una experta en temas relacionados con la belleza y la moda, Paula aprovecha su tirón en redes sociales para promocionar artículos que le pagan una importante cantidad de dinero. De hecho esta fuente de ingreso se ha convertido ya casi en fundamental a juzgar por lo que dicen los expertos en influencers y en redes sociales.