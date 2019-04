La foto de las cejas de Cristina Pedroche que ha desatado una lluvia de críticas

No es nada nuevo que Cristina Pedroche sea la protagonista en redes sociales por sus estilismos. Más allá de los sonados vestidos de Nochevieja la colaboradora de "Zapeando" suele sorprender con su forma de vestir y genera todo tipo de reacciones. Frente a quienes apoyan su forma de ser y la admiran por ser tan libre, están quienes la critican de forma sistemática por todo lo que hace. Esta vez, ha sido por sus cejas.



La presentadora colgó una fotos en su Instagram junto al mensaje "En primavera florece todo" que acumula miles de comentarios por el estilismo de sus cejas. En la imagen aparece Pedroche con unos pendientes de margaritas y unas cejas despeinadas a propósito, siguiendo una de las tendencias del momento.







"Creo que no hay cosa que me de más rabia y asco que unas cejas así", se podía leer en los comentario.Muchos mensajes pasaban del tono jocoso al ofensivo, pero Pedroche no contestó a ninguno. Se limitó a seguir son su vida y la siguiente fotografía que colgó en la red social fue una de su