La Pantoja reinstaura su reinado

El reinado de Isabel Pantoja ha sido restaurado. La antaño viuda de España y posteriormente presa más famosa de las cárceles resurge de sus cenizas y se cuela en las televisiones, en las portadas de la prensa rosa y logra contratos millonarios. "¿Por qué no voy a hacer lo que yo quiera? Siempre he vivido mi vida y siempre me la he buscado", espeta la tonadillera en "Hola", a la que concede una amplia entrevista con motivo de su "polémica decisión" a la que la revista no se atreve a poner nombre en portada, ocupada prácticamente entera por este asunto. Tan espinoso asunto no es otro que la decisión de Isabel Pantoja de irse al Caribe para participar en el programa "Supervivientes". "Soy buena ganadora, y buena perdedora€ Yo sé perder", dice ella junto a una foto en la que luce ropa de tonos más bien selváticos, camisa al estilo cazadora y pulsera de aire tribal por eso, quizás, de ir ambientándose para perderse entre las palmeras y cocoteros de la isla televisiva.

A los pies de la Pantoja se cuela una foto muy familiar, la de Luis Alfonso de Borbón y su amplia familia. El hijo de Carmen Martínez Bordíu posa con su mujer, Margarita Vargas, y sus cuatro niños, el pequeño nacido hace pocos meses. Los Duques de Anjou aprovechan para presentar al bebé, Enrique.

"Lecturas" entrevista a la ganadora de "Gran Hermano", María Jesús Ruiz, quien no parece llevarse muy bien con Kiko "Paquirrín" Rivera: "Me odia, para él soy basura". Ella sabrá por qué piensa eso mientras posa con un vestido verde agua muy primaveral tras haber pasado meses recluida en la casa del "GH". A Málaga se han ido las Campos, a disfrutar de las procesiones de Semana Santa. Allí han sido vistas Terelu y su madre María Teresa, de quien "Lecturas" recuerda que se ha quedado sin contrato. Otra famosa surgida de la tele, Aurah Ruiz, cuenta que el padre de su hijo quiere verla en la cárcel.

El clan Pantoja también se cuela en la portada de "Semana" de la mano de Irene Rosales, nuera de la cantante y a la que definen como "la mujer que ha salvado a Kiko Rivera". La chica cuenta cómo ayudó a su marido a superar las adicciones, pero ojo, no se cuelga medallas: "Yo no he sido un ángel, sino una persona que quería que otra fuera feliz". El derrame que ha sufrido la mujer de Carlos Sobera y que ha superado el susto afortunadamente se cuela en portada en "Semana", que también presta atención de María Teresa Campos y Terelu y una Semana Santa malagueña en la que también les acompaña la nieta e hija de ambas respectivamente, Alejandra.

Kiko Matamoros ha cambiado de novia. "Deja a Cristina por una modelo", titulan en portada en "Diez Minutos", acompañando el titular con una foto de la pareja en postura de ir a darse un beso, bien abrazados. La revista ha optado por hacer un especial de Semana Santa en el que meter a todos los famosos: Antonio Banderas, las Campos, Fran Rivera€ Y presta atención también a María Jesús Ruiz y la bronca que tuvo con el padre de su hija al salir de "GH", y destapa un nuevo romance, el de Alex Lequio y una empresaria.