Paula Echevarría ya descansa en Candás en su tradicional visita a Asturias en Semana Santa

Es algo ya casi tan tradicional como las procesiones. Paula Echevarría ha vuelto a cumplir con la promesa que hace cada año de visitar el Principado durante la Semana Santa. Unas fechas muy especiales para la actriz candasina que aprovecha para venir a Asturias a rodearse de los suyos y a pasar unos días libres en los que se deja ver por Candás con sus amigos y familiares. Y este año no podía ser menos. Paula anunció hace unas horas a través de su cuenta de Instagram (en la que tiene más de dos millones de seguidores) que está ya en Asturias. ¿Cómo la han recibido? Pues con marañuelas como no podía ser de otra manera. En este caso compartió con sus seguidores la que le hizo su tía.





Paula ya aprovechó hace años su visita a Asturias para presentar en sociedad a Miguel Torres, el futbolista con el que desdee Andalucía.A buen seguro que a Paula este año se la ha hecho corto el año. Al menos en lo que a visitas al Principado se refiere. No en vano hace unos meses ya estuvo por Asturias aunque en esa ocasión lo que traía a la actriz a Asturias eran cuestiones laborales.y en la que se ve a Paula embarazada . Aunque de momento sus ganas de volver a ser madre se quedan en eso: en una ficción.Echevarría ha confesado en declaraciones a varios medios del corazón en los últimos mesesa pesar de que su relación parece que va viento en popa. Con quén no deben de ir tan bien las cosas es con su exnovio y el padre de su hija. David Bustamante y Paula han dejado incluso hasta de seguirse en redes sociales por lo que ya no mantienen relación ni en el mundo real ni en el virtual. Cada uno parece haberse centrado en su propia vida tras la dolorosa ruptura y en seguir adelante con sus diferentes proyectos profesionales que cosechan más o menos éxito.