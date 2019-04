La reina Isabel II celebra su 93.º cumpleaños sin Meghan Markle

La reina Isabel II pasó ayer su 93 cumpleaños en familia, pero sin Meghan Markle ni su esposo, el duque de Edimburgo. La celebración de este aniversario tan especial coincidió con la tradicional Misa de Pascua de la capilla de Sant George, en el castillo de Windsor.

A su llegada, la reina recibió unas flores de la mano de unos pequeños. Muy agradecida, Isabel II saludó a los cientos de ciudadanos que se acercaron hasta las inmediaciones de este castillo para ver de cerca a la Familia Real. Una de las más aclamadas fue Kate Middleton. La duquesa de Cambridge escogió un exquisito look que combinó con un tocado a juego con su look. A su lado no faltó el príncipe Guillermo.

Además, la ausencia de Meghan Markle y la presencia del príncipe Harry despejó toda duda sobre el nacimiento de su primer hijo. Y es que durante este fin de semana mucho se ha hablado del inminente parto real. Todavía habrá que esperar para conocer al nuevo miembro de la familia formada por los duques de Sussex.

Isabel II acudió a la capilla ataviada con un abrigo en tonos verde menta, a juego con un sombrero decorado con un lazo de color rosa. Nacida el 21 de abril de 1926, la reina acostumbra a celebrar su cumpleaños dos veces: el día equivalente al que nació y, después, en una ceremonia oficial el segundo sábado del mes de junio, marcada por el célebre desfile militar por el centro de Londres conocido como "Trooping the color". Isabel II, la monarca y jefa del Estado viva con más años de reinado, lleva 67 años en el trono y se ha convertido en la primera soberana británica en alcanzar el llamado Jubileo de Zafiro.