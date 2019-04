Tuit desafortunado

La Cadena Ser ha indicado que el cómico gallego David Suárez no volverá a colaborar con el programa "Yu, no te pierdas nada" de Los 40 Principales después de su "desafortunado" comentario relativo a las mujeres con síndrome de Down. El pasado jueves Suárez escribió en la red de "microblogging" el siguiente mensaje: "El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down".