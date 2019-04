Calamaro elige a los reaccionarios

El músico argentino nacionalizado español Andrés Calamaro ha publicado un mensaje en las redes sociales en el que se decanta por la derecha en las inminentes elecciones generales y que ha sido compartido por la cuenta oficial de Vox en Facebook. Apunta que "sin propuestas progresistas ni prometiendo blindar lo importante, sin hablar de la geografía política, ni mencionar a los bancos ni a Bruselas, este debate (entre cuatro candidatos) es interesante", pero a Calamaro no le sirve para decidirse y "votar". "No por alguna de estas cuatro fuerzas que van a repartirse los presupuestos de las elecciones y la gestión del Estado", apostilla. "Prefiero el vértigo de los patriotas y reaccionarios, a su manera me representan más que los moderados. Ya perdimos mucho, más perdimos en Argentina que en España. Como me importa el bien común, además de mi bien común que todavía tiene algo que perder, me abstengo de apoyar a los candidatos presentados en la televisión", señala.