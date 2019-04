A esto se dedica Chabelita mientras su madre Isabel Pantoja participa en Supervivientes

¿Qué hace Chabelita mientras su madre, Isabel Pantoja, está en Supervivientes? La joven no pierde el tiempo. Ayer empezó el día en Cuenca y lo terminó en el plató de Telecinco para ver a su madre saltando del helicóptero y disfrutando de los primeros momentos del concurso.

Chabelita se examinó ayer por la mañana de nuevo del carné de conducir porque perdió todos los puntos. Sin duda, se trata de una día que quedará en el recuerdo de la hija de la tonadillera porque se trata del segundo examen práctico que hace en su vida. Una pena que su madre ahora esté lejos de ella y no pueda saber si su hija, ha aprobado o suspendido, el carné de conducir que durante tanto tiempo lo ha añorado. Aunque todavía no conocemos si ha aprobado o no, parece que la cuñada de Lourdes Montes ha salido contenta de la prueba.



Nuevo trabajo

Chabelita se examina del carné y estrena nuevo trabajo. Esta mañana ha hecho su primera colaboración en el programa de Ana Rosa para hablar sobre la gala de Supervivientes. La hija de Isabel Pantoja comienza esta nueva andadura televisiva de la mano de una de las grandes, Ana Rosa Quintana. Aunque no la hemos visto el pelo en las galas de GH Dúo para defender a su hermano, si ha querido ser la defensora de su madre. Además, asistirá también a la galas del propio programa para ser la que defienda a capa y espada a su amiga Aneth.

"Quiero decir a toda mi familia que estoy bien y mandarle todo mi cariño", calmó Pantoja a Jorge Javier Vázquez muy emocionada durante la gala de ayer.

En la isla, Pantoja se reencontró con Chelo García Cortés después de cinco años sin verse, otro de los grandes momentos que se esperaban en el estreno del concurso y que no estuvo exento de tensión, aunque hubo dos besos y un escueto abrazo.