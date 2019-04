Los premios "Gava" ya tienen listas de nominados

Los actores Manuel Pizarro, José Antonio Lobato y Eduardo Antuña y las actrices Ana Villa, María Cotiello y Paula Prendes competirán este año por alzarse con uno de los premios "Gava", que concede la Asociación Clúster de la Industria Creativa, Cultural y Audiovisual de Asturias (ACICCA), que se entregarán el próximo 11 de mayo en el teatro Palacio Valdés (Avilés). Ayer se dio a conocer la lista de nominados en todas las categorías. En mejor documental están "Jesucristo Superstar: un hito en la historia del musical español", de Marta García Sarabia; "Returbiu. La Güeria de San Juan", de Manuel García Postigo, y "El parque humano", de Tom Fernández. En la categoría de mejor película de ficción compiten "Enterrados", de Luis Trapiello; "Camping movie: el tesoro del pirata Cambaral", de J. K. Álvarez, y "El último invierno", de Julio de la Fuente. Respecto a mejor contrometraje están "Vamos a llevarnos bien", de José Luis Velázquez; "La distancia", de Fernando Lorenzana, y "Moda", de Imanol Ortiz. El sector de la televisión también recibirá sus galardones. "Universo Rodríguez", de Artgame; "El picu", de Ondas Vídeos, y "Cantadera", de Proima-Zebrastur, son los nominados a mejor programa de TV. En la categoría de mejor presentadora están Ana Francisco, María Herrero y Laura Arias, mientras que en mejor presentador compiten Alberto Rodríguez, Rodrigo Cuevas y Miguel Lartategui. En la categoría de radio, los que optan a mejor programa son "Oviedo en la onda", de Onda Cero Asturias; "Noche tras noche", de Cronistar Comunicación, y "La buena tarde", de Nuevos Aires Producciones. En la categoría de mejor presentador/a de radio están Camino Sofía de la Guerra por "Asturias X2", Alejandro Fonseca por "La buena tarde" y Daniel Ortuño por "La radio del cole". A mejor vídeo publicitario están nominados "OK Ticket", "Sidikai, come join our cult" y "Explora horse boots, tú marcas el camino". En mejor videoclip,"Me arrancaré los ojos", de Héctor Tuya; "7 besos", de Paula Rojo, y "Lanzagranadas", de Nito Rukeli. Los días 9 y 10 de mayo se celebrará la II Semana ACICCA, en la Factoría Cultural de Avilés, con diferentes actividades.